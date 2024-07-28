¡ÖÉã¤ò¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤¿¡×¡¡¸æÖÖ»³Ê®²ÐºÒ³²10Ç¯¤òÁ°¤ËÉã¤òË´¤¯¤·¤¿Â©»Ò¤¬½é¤á¤Æ¤Î°ÖÎîÅÐ»³¡¡Ê®²ÐÈ¯À¸»þ¹ï¤ËÄº¾å¤ÇÌÛ¤È¤¦¡ÚÄ¹Ìî¡Û
»à¼Ô58¿Í¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô5¿Í¤ò½Ð¤·¤¿Àï¸åºÇ°¤Î²Ð»³ºÒ³²¤È¤Ê¤Ã¤¿¸æÖÖ»³¤ÎÊ®²Ð¤«¤éº£Ç¯9·î¤Ç10Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë28Æü¡¢°äÂ²¤Ê¤É¤¬°ÖÎîÅÐ»³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÖÎîÅÐ»³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¤Ó¤³¤Î²ñ¤Î8ÁÈ13¿Í¤Î°äÂ²¤ä¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£
±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¸æÖÖ»³¤Î»³Äº¡¦·õ¥±Êö¤Ç¤Ï¡¢Ê®²ÐÈ¯À¸»þ¹ï¤Î¸áÁ°11»þ52Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌÛ¤È¤¦¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê®²ÐºÒ³²¤«¤é10Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢½é¤á¤Æ¸æÖÖ»³¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉã¤òË´¤¯¤·¤¿·»Äï¤Ç¤¹¡£
¾¾°æÅÐµ±Ìé¤µ¤ó
¡ÖÉã¤ò¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
58¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢5¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸æÖÖ»³Ê®²ÐºÒ³²¤Ï¡¢9·î27Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£