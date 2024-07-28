7·î28Æü¸á¸å¡¢ÀÅ²¬¸©µÆÀî»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢°ì²È3¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÈÈ¿Í¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤ÎÃË¤È¸«¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

7·î28Æü¸á¸å2»þÈ¾º¢¡¢µÆÀî»ÔËÜ½ê¤Î½»Âð¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à87ºÐ¤ÎÃËÀ­¤È81ºÐ¤Î½÷À­¡¢52ºÐ¤Î½÷À­¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£80Âå¤ÎÃË½÷¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¡¢52ºÐ¤Î½÷À­¤Ï¤½¤ÎÌ¼¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Åö»þ¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¹½÷¤¬¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡Ö¼«Âð¤ÇÃË¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÈï³²¼Ô²ÈÂ²¤Î20Âå¤Î¿ÆÂ²¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿ÏÊª¤Ç½ý¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºßÃË¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£