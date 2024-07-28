¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÏÂç¾æÉ×¡ª°¤Éô°ìÆó»°¤¬£²Ï¢ÇÆ¤Ø²÷¾¡È¯¿Ê¡¢½à¡¹¤â²÷¾¡¤Ç¥á¥À¥ë²¦¼ê¡¡Ëå¡¦»í¤¬¾×·â¤ÎÇÔÀï¤Ç·»Ëå£²Ï¢ÇÆ¤ÎÌ´»¶¤ë¤â
¡¡¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦½ÀÆ»ÃË»Ò£¶£¶¥¥íµé¡¦£²²óÀï¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¥·¥ã¥ó¥É¥Þ¥ë¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤¬½éÀï¤ËÄ©¤ß¡¢¥Ü¥ó¥°¥é¡¼¥Ä¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡³«»Ï£²£µÉÃ¤ÇÇØÉé¤¤Åê¤²¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¦¤È¡¢£µ£¹ÉÃ¤ÇÂµÄà¤ê¹þ¤ß¹ø¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¤¡¢·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Ë·»Ëå£²Ï¢ÇÆ¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿Ëå¤Î»í¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡£Æ°ÍÉ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È·»¤È¤·¤Æ¤Î°Ò¸·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô°ì¤Ï·»ËåÏ¢ÇÆ¤ò·ü¤±¤ÆÎ×¤à¸ÞÎØ¡££²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡££²£²Ç¯£±£°·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤âËå¡¦»í¤È£±£¸Ç¯°ÊÍè¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë·»ËåÆ±»þÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Íâ£²£³Ç¯£µ·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤â»í¤È¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£³ÅÙÌÜ¤Î·»ËåÆ±»þÀ©ÇÆ¤È½ÀÆ»³¦¤ò¤±¤ó°ú¡£¤½¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é¡¢Æ±Ç¯£¶·î¤Ë¤ÏºÎ·è¤Ê¤·¤Ç¤Î¾µÇ§¤Ç¸ÞÎØÂåÉ½¤ØÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ°¤Éô°ì¤Ï¡ÖÉ¬¤º·»Ëå¤Ç¤Î£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ£³Ç¯¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤«¤Ê¤êÀ®Ä¹¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¤¢¤Ù¡¦¤Ò¤Õ¤ß¡Ë£±£¹£¹£·Ç¯£¸·î£¹Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£Ê¼¸Ë¡¦¿À¹Á³Ø±à¹â£²Ç¯¤À¤Ã¤¿£²£°£±£´Ç¯¤ËÃË»Ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î£±£·ºÐ£²¥«·î¤Ç¹ÖÆ»´ÛÇÕÁ´ÆüËÜÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¡£ÆüÂÎÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢£±£¶¡¢£±£·Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤Ç£²Ï¢ÇÆ¡££±£·Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½é½Ð¾ìÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£±£¸Ç¯¤Ë£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡££²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ÇËå¤Î»í¤È·»ËåÆ±Æü¶â¥á¥À¥ë¤Î²÷µó¡££²£²¡¢£²£³Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤âÀ©¤·¤¿¡£ÆÀ°Õµ»¤ÏÇØÉé¤¤Åê¤²¡££±£¶£¸¥»¥ó¥Á¡£