ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢Ãç´Ö¤Î¡Ö¥À¥µ¤¤¤è¡×¤Ç²þ¿´¡¡À»¸÷³Ø±¡¡¦¹âÌîÅê¼ê
¡¡¡Ê28Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Ê¡ÅçÂç²ñ·è¾¡¡¡À»¸÷³Ø±¡4¡½1³ØË¡ÀÐÀî¡Ë
Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ´î¤ÖÀ»¸÷³Ø±¡¤Î¹âÌî·ë±©Åê¼ê=2024Ç¯7·î28Æü¡¢¸©±Ä¤¢¤Å¤Þ¡¢ÇÈÂ¿ÌîÍÛ»£±Æ
¡¡ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤òÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î¹âÌî·ë±©¡Ê¤æ¤¦¡ËÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï±¦¼ê¿Í¤µ¤·»Ø¤ò¶õ¤ØÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Èï°ÂÂÇ2¡¢¼ºÅÀ1¤ÎÅêµå¤Ë¡¢ºØÆ£ÃÒÌé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇºÇÂ®142¥¥í¤òµÏ¿¤·¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò½©¤ÎÅìËÌÂç²ñ2²óÀï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¡¢Æó²óÅÓÃæ5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¤âÎý½¬»î¹ç¤Ç²¿ÅÙ¤â»î¹ç¤ò²õ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤ÇÍÞ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Êø¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¡¢Â¾¤ÎÅê¼ê¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¥À¥µ¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¼«Ê¬¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤Îµå¤ò¿®¤¸¤¿¡£
¡¡³ØË¡ÀÐÀî¤È¤Ïºò½©¡¢º£½Õ¤ËÂ³¤¯ÂÐÀï¡£²áµî2ÅÙ¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÃæ¿´¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼´¤Ë»È¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½Õ¤ÎÅìËÌÂç²ñ¤ÇÀÄ¿¹»³ÅÄÁê¼ê¤ËÄ¾µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£µå¼ï¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢À»¸÷³Ø±¡¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹ËÜ´ÖÍµÇ·¡¦Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼·²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¥Ô¥ó¥Á¤âºÇ¸å¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÃç´Ö¤ä²ÈÂ²¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Èµã¤Êø¤ì¤¿¡£¡Öµã¤«¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¾¡¤Ã¤¿Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×
¡¡1Ç¯´Ö¶ì¤·¤ó¤À¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢¿´¤âµ»½Ñ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢³«¾ì100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ËÌá¤ë¡£¡ÊÂì¸ý¿®Ç·¡Ë
¢£À»¸÷³Ø±¡¡¦ºØÆ£´ÆÆÄ¡Ö¹âÌî¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡À»¸÷³Ø±¡¡¦ºØÆ£ÃÒÌé´ÆÆÄ¡¡ÀÜÀï¤ò³Ð¸ç¤·¡¢·ÑÅê¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹âÌî¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï½é²ó¤«¤éÁê¼ê¤Îº´Æ£Åê¼ê¤Î´Å¤¤µå¤ò¿¶¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£Æó²ó°Ê¹ß¤â¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤º¹¶¤áÂ³¤±¤¿¡£
¢£À»¸÷³Ø±¡¡¦º´Æ£¼ç¾¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¤âÅ¥½¤¯¸þ¤«¤¦¡×
¡¡À»¸÷³Ø±¡¡¦º´Æ£ÍåÅ·¡Ê¤é¤Þ¡Ë¼ç¾¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ó¤±¤¿¡£ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯Á°¤ËÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ï²Æ4¶¯¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¡¢Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤ÇÅ¥½¤¯¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤ò¸åÇÚ¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡£
¢£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿À»¸÷ÂÇÀþ
¡¡¡ý¡ÄÀ»¸÷³Ø±¡¤Ï¡¢À©µå¤¬¤Ð¤é¤Ä¤¤¤¿³ØË¡ÀÐÀî¤ÎÀèÈ¯¡¦º´Æ£Íã¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÃÝÅÄ¤¬»Íµå¤òÁª¤Ö¤Èµ¾ÂÇ¤ÇÆó¿Ê¡£µÆÃÏ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç2»àËþÎÝ¤È¹¶¤á¡¢²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Î¸å¡¢ÀÄÌø¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î²ó¡¢·×4ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£µÆÃÏ¤ÈÀÄÌø¤Ï¼ê¸µ¤Þ¤Çµå¤ò°ú¤¤Ä¤±¡¢Åª³Î¤Ë¤¿¤¿¤¤¤¿¡£
¡¡¼é¤ê¤âÌµ¼ººö¤È¼ê·ø¤¯¡¢¹âÌî¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ëº¸ÂÇ¤Á¤ÎÂÇ¼Ô¤¬6¿ÍÊÂ¤ó¤À³ØË¡ÀÐÀîÂÇÀþ¤Ï¡¢¹âÌî¤Î¤Ò¤¶¸µ¤ËÄÀ¤àÊÑ²½µå¤Ë´Ö¹ç¤¤¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼·²ó¤ËÈ¿·â¡£1»àÆóÎÝ¤«¤éÂç±É¤¬º¸Ãæ´Ö¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÁ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤È¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê³Þ°æÀµ´ð¡Ë