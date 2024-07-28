¡Ö¤¢¤ì¼è¤Ã¤Æ¤è¡×¡ÖºÊ¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤À¤í¡ª¡×¡Ú°ÕÃÏ¤Ç¤â¸À¤ï¤Ê¤¤É×¡Û¤Ë»ÅÊÖ¤·¤·¤¿ÏÃ
¡Ö¥¢¥ì¼è¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤½¤ì»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤Ê¤É¡Ø¤³¤½¤¢¤É¡Ù¸ÀÍÕ¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤ÏÄ¹Ç¯¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤½¤¢¤É¸ÀÍÕ¤òÍðÍÑ¤¹¤ëÉ×¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿É®¼ÔÃÎ¿Í¤ÎA¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ªÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª É×ÉØ¤À¤í¡ª¡©¡×¤³¤½¤¢¤É¸ÀÍÕ¤òÍðÍÑ¤¹¤ëÉ×¤Ë¡Ä¡Ä
É×¤Ë¡ÖA¤µ¤ó¤¬»×¤¦¥¢¥ì¡×¤òÅÏ¤·¡¢È¿·â¤·¤¿A¤µ¤ó¡£ÅÜ¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×ÉØ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄÌ¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿·º§¤Î¤¦¤Á¤Ï´ªÊÛ¡ª
¤½¤Î¸å¡¢É×¤Ï²þ¿´¤·¤Á¤ã¤ó¤ÈÊª¤ÎÌ¾Á°¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢A¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â²ò¾Ã¤µ¤ìÉ×ÉØ±ßËþ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤Ù¤³¤â¤Á85
Itn¥é¥¤¥¿ー¡§°ÂÆ£¤³¤²Ãã