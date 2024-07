現在アメリカでプレシーズンマッチを行っているマンチェスター・シティ。EUROやコパ・アメリカを戦った選手たちはまだ合流しておらず、若手中心での試合となっているが、一際存在感を放つ選手がいる。21歳のオスカー・ボブだ。



シティの下部組織出身のボブはトップチーム初出場を飾った23-24シーズンで公式戦26試合に出場し2ゴール2アシストをマーク。プレミアリーグ第21節ニューカッスル戦では劇的逆転ゴールを決めるなどインパクトを残したが、プレイ時間は819分とまだまだ少ない。





