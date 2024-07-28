K2¤ÇÅÐ»³²È¡¦Ê¿½Ð¤µ¤ó¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤¬³êÍî¡¡°ÂÈÝÉÔÌÀ¡¡¥Ñ¥¥¹¥¿¥óËÌÉô
¥Ñ¥¥¹¥¿¥óËÌÉô¤ÎÀ¤³¦¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤»³¤Ç¡¢ÅÐ»³²È¤ÎÊ¿½ÐÏÂÌé¤µ¤ó¤ÈÃæÅç·òÏº¤µ¤ó¤¬³êÍî¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¥¹¥¿¥óËÌÉô¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤¡¢É¸¹â8611¥á¡¼¥È¥ë¤ÎK2¤Ç27Æü¡¢ÅÐ»³²È¤ÎÊ¿½ÐÏÂÌé¤µ¤ó¤ÈÃæÅç·òÏº¤µ¤ó¤¬7000¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç³êÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿½Ð¤µ¤ó¤ÈÃæÅç¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀÐ°æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬µß½õ¤Ë¸þ¤«¤¤2¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë»Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É¸¹â¤È¼ÐÌÌ¤Î´Ø·¸¤ÇÃåÎ¦¤Ç¤¤º¡¢°ÂÈÝ¤ÏÉÔÌÀ¤ÇÃÏ¾å¤«¤é¤Îµß½Ð¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¥¹¥¿¥óËÌÉô¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¡¢6·î°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÅÐ»³²È¤¬³êÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¡¢1¿Í¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£