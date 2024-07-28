¸Í¾åÈ»Êå¤¬ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀïÆÍÇË¡¡½é½Ð¾ì¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡Ö1¾¡ÌÜ¡×¤¢¤²¤ë¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²÷¾¡¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡þ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024 Âîµå ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹ 1²óÀï(Âç²ñ3ÆüÌÜ¡áÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
Âîµå¤Î¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¤¬1²óÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Î¥ï¥ó¡¦¥æ¡¼¥¸¥óÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
º£Âç²ñ¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¸Í¾åÁª¼ê¤Ï½ª»Ï»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£Âè3¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤êÏ¢¼è¤·¤¿¸Í¾åÁª¼ê¡£Âè4¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¥ï¥óÁª¼ê¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¼õ¤±¡¢¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¶¯µ¤¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢4-0¡Ê11-3¡¢11-6¡¢11-7¡¢13-11¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¸Í¾åÁª¼ê¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¡Ö1¾¡ÌÜ¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î2²óÀï¤Ï¡¢30Æü¤È31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£