JO1、全国4都市ライブツアー『JO1DER SHOW』（読み：ジェイオーワンダーショー）の開催を発表

■ファン感謝イベント『2024 JO1 “JAM感謝祭” ~SUMMER FESTIVAL~』にて、リーダーの與那城奨がサプライズ発表!

JO1が、ファン感謝イベント『2024 JO1 “JAM感謝祭” ~SUMMER FESTIVAL~』を7月27日・28日の2日間開催。28日の公演にて、リーダーの與那城奨から『JO1DER SHOW』(読み:ジェイオーワンダーショー)の開催がサプライズ発表された。

さらに、河野純喜が「今年から 『JO1DER SHOW』を通してJO1の音楽が持っているストーリーを、もっと新しいステージでお見せしようと思っています!」と伝えられると大歓声が上がり、会場のファンとメンバーが喜びを分かち合った。

『JO1DER SHOW』は、初めて訪れる都市を含む、神奈川・静岡・兵庫・福岡の全国4都市での開催が決定。JO1 ならではの魅力を届ける特別な公演が企画されている。

このツアーでしか味わえない、驚くほど新しい、心躍る『JO1DER SHOW』に注目だ。公演概要やチケットお申し込みに関する詳細については、後日発表となる。

さらにこの日は、2023年に初めて京セラドームで開催された『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK :RISE in KYOCERA DOME OSAKA’』公演のDVD/Blu-rayが2024年秋に販売されることも同時に発表。

日頃からJO1の活動を応援する“JAM”(ファンネーム)へ感謝を届けるために開催された『JAM感謝祭』は、全国のファンに向けたストリーミング配信も大盛況。2日限りのスペシャルパフォーマンスでJAMを魅了し、JO1とJAMの 強い絆が感じられるステージとなった。

ライブ情報

『JO1DER SHOW』

会場:

神奈川・Kアリーナ横浜

静岡・静岡エコパアリーナ

兵庫・神戸ワールド記念ホール

福岡・マリンメッセ福岡A館

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

SINGLE「WHERE DO WE GO」



2024.秋発売予定

Blu-ray&DVD『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK :RISE in KYOCERA DOME OSAKA’』

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/