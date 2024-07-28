¼þÆî»ÔäæÅç¡¡¿ÀÍÁ¤¬³¤¤òÅÏ¤ë¡¡µ®Á¥¿À¼Ò²Æº×¤ê
¿ÀÍÁ¤¬³¤¤òÅÏ¤ëÅÁÅý¤Îº×¤ê¤¬¼þÆî»Ô¤ÎäæÅç¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥°¤Ï¤¨ÆìµùÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëäæÅç¡£
º×¤ê¤Ï³¤¤Î°ÂÁ´¤ÈËµù¤ò´ê¤Ã¤Æµù»Õ¤¿¤Á¤¬»Ï¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÒÀª¤ÎÎÉ¤¤³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë±¿¤Ö¤Î¤Ï¡¢½Å¤µ¤ª¤è¤½700¥¥í¤Î¿ÀÍÁ¡£
¿À¼Ò¤«¤é500¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¸æÎ¹½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÀÍÁ¤òÀèÆ³¤¹¤ëÅÁÇÏÁ¥¤Ç¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÍÙ¤ê»Ò¤¬Í¦ÁÔ¤ÊÉñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
äæÅç½Ð¿È¤Î¼ã¼Ô¤äÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤«¤é¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢ËèÇ¯¡¢ÅÁÅý¤Îº×¤ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
1»þ´Ö¸å¿ÀÍÁ¤¬Ìµ»ö¡¢¸æÎ¹½ê¤Ø±¿¤Ð¤ì¤ë¤È»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¸ß¤¤¤òÏ«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£