°ì¼ï¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¹¡ÄÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡ÖÌµ°Õ¼±¤Ë¸À¤¦¥»¥ê¥Õ¡×
´ûº§ÃËÀ¤Î´Å¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ë¤È¡¢ÉÔÎÑÃæ¤ÎÃËÀ¤¬¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡ÖÌµ°Õ¼±¤Ë¸À¤¦¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÊ¤È¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÉÔÎÑ¤¹¤ëÃËÀ¤Î²¦Æ»¥»¥ê¥Õ¤Ï¡ÖºÊ¤È¤ÏÊÌ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÉ×ÉØ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£´ûº§ÃËÀ¤¬½÷À¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤â¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢É×ÉØ¤ÎÉÔÃç¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê½÷À¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×
ÉÔÎÑ¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ìÎ¥º§¤¹¤ë¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Íè°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤Æ¡¢Ä¹´ü´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ê¤Î¤¬¥ª¥Á¡£
½÷À¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¸À¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Ê¬¾¡¼ê¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿½çÈÖ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿½çÈÖ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤Ê¤É½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ´ü¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤Ï¡¢´°Á´¤Ë³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿´Ø·¸¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÀè¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÊ¤À¤«¤éÎ¥º§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¢¤Ê¤¿¤È¤ÎÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÜµ¤¤Ç°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡»¡»¤À¤±¡×
¡ÖËÜµ¤¤Ç°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡»¡»¤À¤±¡×¡Ö¡»¡»¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤âñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¿´¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÉÔÎÑ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¤â¤·ËÜÅö¤Ë¡ÖËÜµ¤¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎ¥º§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤â¤·²¾¤ËÃËÀ¤Î·ëº§À¸³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Î¥º§¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê½÷À¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡ÖÉÔÎÑÁê¼ê¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÇËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼ÉÔ¹¬¤ÎÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¤Ë¡Ä¡£ÉÔÎÑ¤¹¤ëÃË¤¬¡ÖÌµ°Õ¼±¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°¡×¤Ã¤Æ¡©