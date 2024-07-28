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¡ã¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó ¡ÈParty Party Party¡É TOUR 2024-2025¡ä
12·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
12·î29Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
2025Ç¯
1·î5Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
1·î26Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda (TOKYO)
OPEN 16:00 / START 17:00 ¢¨Á´¸ø±é¶¦ÄÌ
°ìÈÌ¡§¡ï7,500¡ÊÀÇ¹þ)
¹â¹»À¸°Ê²¼³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¡§9·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00
https://berrygoodman.com/contents/768157
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¡Ú1Éô¡Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥¨¥ê¥¢ 12:00³«¾ì / 13:00³«±é
¡Ú2Éô¡Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥¨¥ê¥¢ 16:00³«¾ì / 17:00³«±é
Âç¿Í¡Ê°ìÈÌ¡Ë¡¿Æþ±à·ô¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹ÉÕ¡§¡ï9,800¡ÊÀÇ¹þ)
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¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¡§8·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00
https://berrygoodman.com/pages/BGMFes2024
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