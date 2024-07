11人組ボーイズグループ・JO1(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)が28日、神奈川・Kアリーナ横浜で『2024 JO1“JAM感謝祭”〜SUMMER FESTIVAL〜』を開催。JAM(ファンの通称)への感謝を伝えた。ペンライトを点灯し、会場の熱気が高まる中、同公演会場のKアリーナ横浜で撮影されたVTRが流れた。すると、メンバーが「STAY」を歌いながら客席から登場するサプライズ演出で幕を開けた。衝撃と大興奮に包まれる中、ステージに集まり、名曲「Love seeker」で一気に世界観に引き込んだ。

MCでは、公式YouTube「Hi!JO1」内の人気企画『購買ダッシュ』出張版を実施。大盛り上がりの末、順位順に衣装を決め、コスプレver.で「Test Drive」を披露した。VTRで1stファンミーティングの初々しい姿が流れると、「SuperCali」「HAPPY UNBIRTHDAY」「Trigger」の3曲をグループの歴史を振り返るようにメドレーでパフォーマンスした。さらに、ユニット曲「Lied to you」(與那城、川尻、佐藤、川西、木全、鶴房)、「Sugar」(白岩、河野、大平、金城、豆原)を初披露。全国4都市ツアー『JO1DER SHOW(読み:ジェイオーワンダーショー)』の開催もサプライズ発表した。本編ラストでは、一人ひとりがJAMへの手紙を読みあげた。川尻は、手紙ではなく“巻物”を持参。大爆笑をさらいながらも「僕はJAMが大好きです。余すところなんてないくらいそのすべてを愛させてください」と思いを伝えた。河野は「JAMがいてくれる限り歌い続けたいと思います。それが僕の夢です」と決意を込め、「これからも一緒に歩もうね」と柔らかい笑顔で呼びかけ。王子の風格漂う白岩は「今まで本当に好きだったよ。これからは愛しています」とまっすぐした瞳でJAMの心を打ち抜いた。手紙で思いを伝えた後は「Blooming Again」を歌いあげた。涙をにじませ、客席を眺めるメンバーも。拍手に包まれ、本編は幕を閉じた。【セットリスト】1.STAY2.Love seekerMC1ゲーム企画:公式YouTube『Hi!JO1』「購買ダッシュ出張版」3.Test Drive(コスプレver.)4.SuperCali〜5.HAPPY UNBIRTHDAY〜6.Triggerトーク企画:『JO1の悩み相談コーナー』佐藤景瑚の誕生日サプライズ7.Lied to you(與那城奨、川尻蓮、佐藤景瑚、川西拓実、木全翔也、鶴房汐恩)8.Sugar(白岩瑠姫、河野純喜、大平祥生、金城碧海、豆原一成)9.RadioVision10.Love & HateMC11.Blooming AgainENCOREMC312.Believe in You13.My Friends