TWICE(撮影=田中聖太郎写真事務所)

ガールズグループTWICEが28日、自身5度目の超大型ワールドツアーの最終公演となる、『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』の最終日を日本最大級のスタジアム、神奈川・日産スタジアムにて迎えた。本ツアーでTWICEは、全世界で累計約150万人を動員させる。さらには、“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げた。

【写真】『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』の模様 そんな大型ツアーのSPECIAL公演は日本オリジナルソングがセットリストの中心となっていて、ライブ1曲目は、3枚目の日本オリジナルアルバムTWICE JAPAN 3rd ALBUM『Perfect World』のタイトル曲「Perfect World」からスタート!超ド派手な登場と圧倒的存在感で会場は熱狂の渦に包まれた。 韓国最新曲「ONE SPARK」や、代表曲「TT」に加え、7月17日にリリースしたばかりの、TWICE JAPAN 5th ALBUM『DIVE』から「DIVE」を含む計4曲の新曲を披露。日本デビュー7周年イヤーにふさわしい、メモリアルで特別なセットリストとで会場を魅了した。 TWICEは去年から続いた、『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN』の最終公演となるSPECIAL公演を、大阪・ヤンマースタジアム長居(7月13日、7月14日)を皮切りに、東京・味の素スタジアム(7月20日、7月21日)神奈川・日産スタジアム(7月27日、7月28日)で計6日間に及び開催。ヒットソングのオンパレードに、TWICEというアーティストの大きさと圧倒的存在感を改めて証明したTWICE。

今後はどんな活躍でONCE(TWICEファンの総称)と一緒に更なる夢を見るのか。