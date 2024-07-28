7·î28Æü¤âÀÅ²¬¸©Æâ¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ç¤ÏÁ´¹ñ2°Ì¤Î39¡¥2¡î¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÒ³²µé¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÆ°²è¡ÛÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ç39¡¥2¡î 7·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹âÁ´¹ñ2°Ì¡áÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô

¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤¿¸©Æâ¤Ï¡¢Ä«¤«¤éµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¶è¤ÎÀî¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Îä¤¿¤¤¿å¤Ç²Æ¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ç¤Ï39¡¥2¡î¤È¡¢7·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç2ÈÖÌÜ¤Î½ë¤µ¤Ç¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¶èº´µ×´Ö¤Ç38¡¥5¡î¡¢Àîº¬ËÜÄ®¤Ç37¡¥0¡î¤Ê¤É¡¢¸©Æâ18¤¢¤ë´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á5¤Ä¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ãÀî¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤â¡ä

¡Ö½ë¤¤¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Àî¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤â¤ó¤Í¡×

7·î29Æü¤â¸©Æâ¤ÏÌÔ½ëÆü¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹