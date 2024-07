ÎÏ¶¯¤¤¼«²ÈÀ½Ê¿ÂÇ¤Á¶ËÂÀÌÍ¤Ë¤ä¤ß¤Ä¤­¡ª ÌÍ¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾®Çþ¤òÊÑ¤¨¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡ÊÅìµþ¡¦»°²ÏÅç¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は三河島駅近くにオープンした、麺マニアによる存在感あるつけ麺がヤミツキになるラーメン店です。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

藤(東京・三河島)

煮干しプレミアム 出典:karoyanさん

2024年5月、三河島駅から徒歩2分ほどの場所にラーメン店「藤」がオープンし、オリジナリティあふれる自家製麺が人気を呼んでいます。店主の前職は製造業で飲食店での経験はありませんでした。生粋のラーメンマニアで、ラーメンを自分で作る趣味が高じ開業を決意。家から近くて仕込みに時間を沢山使えるため、この場所にお店を構えました。

看板 出典:まちょこさんさん

スッキリとした店内に客席はカウンター7席のみ。厨房には使用されている小麦粉の種類が貼られていて、こだわりが伝わってきます。

煮干しラーメン 出典:マーコラーメンさん

おすすめは「煮干しラーメン」850円。メンマと海苔以外は全て自家製で、時期や仕入れによって違う材料を使い、定期的に味が変化するようにしているそう。昼間は中華チャンピオンという小麦粉を使った中太縮れ麺で、もっちりとした食感。味わい深い魚介のスープとの相性も抜群で、スープに入った国産の柚子皮が爽やかさをプラスします。

冷たいつけ麺 写真:亜喜丸さん

大人気のつけ麺は、水で締めずに温かいまま小麦の香りを楽しめる「釜揚げつけ麺」900円と、水で締めた麺のコシと弾力、麺の存在感をしっかり感じる「冷たいつけ麺」950円の2種類を用意。つけ麺の麺には、夢ちからTYPE50、きたほなみ供⊇佞萠の全粒粉をブレンドして使用しています。ゴワゴワした太麺は力強く食べ応え満点。チャーシューやメンマなどの具材は別皿で提供されます。



ラーメンはどれも+350円で北海道産希少小麦のハルユタカを100%使用した麺のプレミアムに変更可能。自慢の麺を味わう卵かけ麺「TKM」500円のみ+250円で変更できます。

また、ラーメン店ですが昼限定で「サンドウィッチ」400円も提供。ほっこりする懐かしい味だと好評を得ています。

週替わりでレア煮干しを使ったスープも提供しているので、こちらも気になりますね。

メニューの入れ替えも定期的に行っているので、訪れる度に新しいメニューに出会えるかもしれません。その魅力にハマると定期的に通いたくなる、麺マニアによる進化しつづけるラーメン店です。

食べログレビュアーのコメント

冷たいつけめん 出典:マーコラーメンさん

『見た目からして「オラっ、ワクワクっすぞ!」という圧倒的ぶっとくてうねりをあげる極太平打ち麺だが、食感もスカウター爆発させる強靭なコシ!狂暴なコシ!!優勝のコシ!!!の三冠王状態で箸が全く止まらない状態の逸品なのである。

また、つけ汁も味付け強め・油強めの魚介つけ汁で、この狂暴麺をしっかり受け止めてくれる(絡んでくれる)笑



一方、デフォの煮干しラーメンに関しては、決して「煮干ガッツン!」「煮干フックバリバリ物語」ではないが、しっかりバランスよく煮干しが効いたスープで、こちらもしっかり戦闘力を持つ逸品だ。

また、麺に関しては店主様曰く「中華チャンピオンという小麦を使用している店は日本でここだけかもしれない」という逸品で、細麺ながらもモチモチ食感を残しまくり、超後半戦になってもモチモチ食感維持の麺である』(マーコラーメンさん)

煮干しラーメン(いつもの) 出典:まちょこさんさん

『■煮干しラーメン(いつもの)850円税込

「いつもの」と「今日の」で味わいが変わるそうで、いつものにしました

数分で着丼です

節のとってもいい香りがして この時点で幸せな気分に

スープはあっさりとしつつも節の旨みたっぷり感じる美味しいスープです

麺はスルスルと入る少し縮れた中麺です( ^-^ )b

あっという間に完食完飲までしちゃいました

とっても美味しい一杯でした!

メニューによって麺の種類や太さを変えているみたいなので次回のお楽しみが増えますね』(まちょこさんさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆藤住所 : 東京都荒川区荒川3-61-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

