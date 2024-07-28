ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¹½éÀï¤Ï°µ¾¡¡ªº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹ÇÔÂà¥·¥ç¥Ã¥¯°ú¤¤º¤é¤º¸ÞÎØ½é¾¡Íø
¡¡¡þ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè3Æü¡¡Âîµå¡Ê2024Ç¯7·î28Æü¡¡¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬¡¢Æ±84°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Áª¼ê¤ò²¼¤·¤Æ2²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¡Ê27Æü¡Ë¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡ÊÃÒÏÂ´ë²è¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤Àº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¥Ú¥¢¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î´°ÇÔ¡£¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤òÀ©¤·¤¿¿åÃ«È»¡¦°ËÆ£ÈþÀ¿ÁÈ¤ËÂ³¤¯ÆüËÜÀªÏ¢ÇÆ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¼º°Õ¤ÎÇÔÀï¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤ÏÅÜ¤È¤¦¤Î9Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÁª¼ê¡£¤½¤Î¸å¤âÈ×ÀÐ¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¸ÞÎØ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£