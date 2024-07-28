Ê©¹âÂ®Å´Æ»¡¢Éüµì¹©»ö¤¬´°Î»¡áÇË²õ¹Ô°Ù¤ÇÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¡©
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê»þ»ö¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¹âÂ®Å´Æ»¡Ê£Ô£Ç£Ö¡ËÌÖ¤¬ÇË²õ¹Ô°Ù¤ËÁø¤¤¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°Ä¾Á°¤Î£²£¶Æü¤«¤é¥À¥¤¥ä¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢Ê©¹ñÅ´¡Ê£Ó£Î£Ã£Æ¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡¢Éüµì¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¤Æ¤ÎÏ©Àþ¤¬£²£¹Æü¤«¤éÄÌ¾ï±¿Å¾¤ËÌá¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ô£Ç£Ö¤Ï£³Ï©Àþ¤ÇÊÝ°ÂÍÑ¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÀÚÃÇ¡¦Êü²Ð¤µ¤ì¡¢±¿¹Ô¤¬¤Þ¤Ò¤·¤¿¡££Ó£Î£Ã£Æ¤Ï¡ÖÅ´Æ»°÷¤¬µÏ¿Åª¤Ê¡ÊÃ»¡Ë»þ´Ö¤Çºî¶È¤ò½ª¤¨¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÇË²õ¹Ô°Ù¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¤ÎÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¤¬£²£·Æü¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡¡