µð¿Í¡¦¾®ÎÓÀ¿»Ê¤¬Ìó1¥«·î¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¡¡¥±¥¤¤ÎÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀþ¤Ø¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½DeNA¡Ê2024Ç¯7·î28Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬28Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç8ÈÖ¤ËÆþ¤ê¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é15»î¹çÏ¢Â³¤ÇÆ±³ØÇ¯¤ÎÌÁÍ§¡¦¿ûÌî¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£¾®ÎÓ¼«¿È¤Ïº£µ¨32»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤Ïº£µ¨27ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤ò¹¥¥ê¡¼¥É¤·¤Æ½é²ó¡¢2²ó¤È3¼ÔËÞÂà¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢0¡½0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿3²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¡£Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¥±¥¤¤¬¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¹â¤áÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀþ¤ØÃÆ¤ÊÖ¤·¤ÆÃ±ÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Î°ÂÂÇ¤Ï6·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Çº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè28Æü¤Ö¤ê¤Ç¡¢13ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¡£º£µ¨12°ÂÂÇÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÈÁêËÀ¡É¿ûÌî¤ÎÀèÈ¯»î¹ç¤Ç¤Ïº£µ¨7°ÂÂÇÌÜ¤Ç¡¢Á°²ó°ÂÂÇ¤·¤¿¹ÅçÀï¤â¿ûÌî¤ÎÀèÈ¯»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤Î°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¿ûÌî¤¬½éµå¤Çµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤Æ1»àÆóÎÝ¤ÈÀèÀ©µ¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤Àµð¿Í¡£¤À¤¬¡¢´Ý¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢µÈÀî¤¬Í·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£