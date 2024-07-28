¸æÖÖ»³Ê®²Ð°äÂ²¤¬°ÖÎîÅÐ»³¡¡9·î¤Ç10Ç¯¡¢ÌÛ¤È¤¦¤·¸¥²Ö
¡¡¸æÖÖ»³¡ÊÄ¹Ìî¡¢´ôÉìÎ¾¸©¡¢3067¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î2014Ç¯Ê®²Ð¤Îµ¾À·¼Ô°äÂ²¤éÌó10¿Í¤¬28Æü¡¢°ÖÎî¤Î¤¿¤á»³¤ËÅÐ¤Ã¤¿¡£»³Äº¤Î·õ¥±Êö¤Ï±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸áÁ°11»þ52Ê¬¤ÎÊ®²Ð»þ¹ï¤Ë¹ç¤ï¤»ÌÛ¤È¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¥²Ö¤·¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£58¿Í¤¬»àË´¡¢5¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê®²Ð¤«¤é9·î27Æü¤Ç10Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¹Ìî¸©¤ÏºòÇ¯7·î¡¢ÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤ò8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¡£°äÂ²¤é¤ÏÆÈ¼«¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢29Æü¤âÁÜº÷ÈÏ°Ï¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤áºÆÅÙ¸½ÃÏ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡Ê®²Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¹ÈÍÕ¤Î¸«º¢¤ÇÅ·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅÚÍËÆü¤ÎÃë¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÏÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ò1¡ÖÊ¿¾ï¡×¡ÊÅö»þ¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£