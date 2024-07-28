¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û°¤Éô»í¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤Ç¾×·â¡¡¹æµã¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¡É»í¥³¡¼¥ë¡Éµ¯¤ÂçÈ¿¶Á
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û¡¡½÷»Ò52¥¥íµé¤Î°¤Éô»í¤¬28Æü¡¢2²óÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥Ç¥£¥è¥é¡¦¥±¥ë¥Ç¥£¥è¥í¥ï¤ÈÂÐÀï¤·ÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔËÌ¡ÄÂÐÀïÁ°¤Ë·»¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¤Î°¤Éô»í
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×¡Ö»í¤Á¤ã¤ó¡¢¸«¤Æ¤ë¤Î¿É¤¤¤Ê¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö»í¤Á¤ã¤ó¤Î¹æµã¤¬¤Ä¤é¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¡£
¡¡¹æµã¤¹¤ë°¤Éô¤Î»Ñ¤Ë¸½ÃÏ¤«¤é¤Ï¡ÖUTA¡Ê»í¡Ë¡×¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤â¡Ö¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¬¥³¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÎÍ¥¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»í¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥ëµã¤¤¤¿¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î´ÑµÒ¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¤Í¡¡Éé¤±¤Æµã¤¤¤Æ¤ë°¤Éô»í¤Á¤ã¤ó¤Ë»í¥³¡¼¥ë¤ÈÇï¼ê¡×¤Ê¤É´¶Æ°¤·¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔËÌ¡ÄÂÐÀïÁ°¤Ë·»¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¤Î°¤Éô»í
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×¡Ö»í¤Á¤ã¤ó¡¢¸«¤Æ¤ë¤Î¿É¤¤¤Ê¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö»í¤Á¤ã¤ó¤Î¹æµã¤¬¤Ä¤é¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¡£
¡¡¹æµã¤¹¤ë°¤Éô¤Î»Ñ¤Ë¸½ÃÏ¤«¤é¤Ï¡ÖUTA¡Ê»í¡Ë¡×¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤â¡Ö¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¬¥³¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÎÍ¥¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»í¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥ëµã¤¤¤¿¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î´ÑµÒ¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¤Í¡¡Éé¤±¤Æµã¤¤¤Æ¤ë°¤Éô»í¤Á¤ã¤ó¤Ë»í¥³¡¼¥ë¤ÈÇï¼ê¡×¤Ê¤É´¶Æ°¤·¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£