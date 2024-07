岸谷香のデビュー40周年を記念したライブツアー<KAORI KISHITANI 40th Anniversary LIVE TOUR 2024>のファイナル公演が、7月27日(土)超満員のZepp DiverCity(TOKYO)で開催された。自身のバンドUnlock the girls(Guitar:Yuko Bass:HALNA Dr.Yuumi)を従え、またサポートメンバーにsugarbeans(Key)を迎えて、満員のクラブチッタ川崎からスタートした今回のツアーは、全国8箇所を回ったものだ。プリンセスプリンセスの2nd ALBUM『HERE WE ARE』のまるごとカバーというチャレンジを含む、新旧織り交ぜた圧巻のセットリストで観客を魅了し、各公演SOLDOUT続出となる周年ツアーになった。

<KAORI KISHITANI 40th Anniversary LIVE TOUR 2024 "57th SHOUT!">



1.ハッピーマン2.Unlocked3.Diamonds(ダイアモンド)4.Beautiful5.19 GROWING UP -ode to my buddy-6.WONDER CASTLE7.MY WILL8.FLAME9.KEEP ON LOVIN' YOU10.GO AWAY BOY11.SHE12.ROMANCIN' BLUE13.冗談じゃない14.恋のペンディング15.PARAISO!16.ミラーボール17.Signs18.STAY BLUE19.レミニセンス20.シャウト!