¡ÖÅ¯³ØÅª»×¹Í¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤±¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤Î ¡È¥ï¥ª¹â¹»¡É ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÐÌÌ¼°¤Î¡ÖÅ¯³Ø¥«¥Õ¥§¡×¡Ú²¬»³¡Û
2021Ç¯¤Ë³«¹»¤·¤¿´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¡Ö¥ï¥ª¹â¹»¡×¤Ç¥ªー¥×¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤¬³«¤«¤ì¡¢Å¯³ØÅª¤Ê»×¹Í¤ò³Ø¤ÖÂÐÏÃ¼°¤ÎÂÎ¸³¹ÖºÂ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÅ¯³ØÅª»×¹Í¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤±¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤Î ¡È¥ï¥ª¹â¹»¡É ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÐÌÌ¼°¤Î¡ÖÅ¯³Ø¥«¥Õ¥§¡×¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î¹»¼Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÐÌÌ¼°¤Î¥ªー¥×¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡£¡Ö¥ï¥ª¹â¹»¡×¤Ç¤ÏÅ¯³ØÅª¤Ê»×¹Í¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÎÏ¤òÀ¸ÅÌ¤ËÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÅ¯³Ø¤Î¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¤ÏÆþ³Ø´õË¾¼Ô¤Ë¼ø¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÐÌÌ¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¹¬Ê¡ÏÀ¡×¡£¼«Í³¤ä¹¬¤»¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥ï¥ª¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¡Ë
¡Öº£²ó¤Ï¥ê¥¢¥ëÅ¯³Ø¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐÏÃ·Á¼°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂÐÏÃ¤·¤Æ³Ø½¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¹â¹»¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥ï¥ªÌ¤Íè³Ø±à¡×¤Ï¡¢¼Â¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¿ÊÏ©¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡Ö¥ï¥ª¹â¹»¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£