ÃçÎÉ¤¹¤®¡ªÈÄÁÒÞæ¤ÈÊ¡ÅÄ»Õ²¦¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ð¥¹¤Ç¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤¹¤ë
¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÈÄÁÒÞæ¤ÈÊ¡ÅÄ»Õ²¦¡£2¿Í¤Ï27ºÐ¤È20ºÐ¤ÈºÐ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃçÎÉ¤·¤À¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥¥ã¥ó¥×¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÈÄÁÒ¤ÈÊ¡ÅÄ¤Ï¥¢¥¤¥¹¥Ð¥¹¤Ë¿»¤«¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡ª2¿Í¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·»Äï¤«¡×¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¾¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°ïºà11Ì¾
¥Ü¥ë¥·¥¢¤Ï8·î17Æü¤ËDFB¥Ý¥«¡¼¥ë¡Ê¥É¥¤¥Ä¥«¥Ã¥×¡Ë¡¢23Æü¤Ë¤Ï¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤È¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£