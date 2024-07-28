¿åÅÄ¤Ë¥Ø¥ê¤¬ÄÆÍî¡¢±ê¾å¡¡Ãæ¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ë¡¡Ê¡²¬¡¦ÌøÀî
¡¡28Æü¸á¸å4»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¾¼ÆîÄ®¤Î¿åÅÄÉÕ¶á¤Ç¡¢¡Ö¥Ø¥ê¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¡£±ì¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ø¥ê¤Ï±ê¾å¤·¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É·×6Âæ¤¬½ÐÆ°¡£Ìó50Ê¬¸å¤Ë²Ð¤Ï¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ø¥êÆâ¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ø¥ê¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¸½¾ì¤Ï¡¢ÀÄ¤¤¥·¡¼¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿=2024Ç¯7·î28Æü¸á¸å6»þ57Ê¬¡¢Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¥Ø¥ê¤«¤é¡¢ÆüµÈ·ò¸ã»£±Æ
¡¡º´²ì¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ø¥ê¤Ï¥¨¥¹¡¦¥¸¡¼¡¦¥·¡¼º´²ì¹Ò¶õ¤Î½êÍ¡£28Æü¸áÁ°8»þ¤¹¤®¤Ëº´²ì¶õ¹Á¤«¤é¾èµÒ¤ò¾è¤»¤ÆÎ¥Î¦¤·¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÇÍ·Í÷Èô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¸©Æâ¤Ç¾èµÒ¤ò¹ß¤í¤·¤¿¸å¤Î¸á¸å4»þ20Ê¬¤Ë¡¢¥Ø¥ê¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤éº´²ì¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤Ë¸þ¤«¤¦¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÅÓÀä¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£º´²ì¹Ò¶õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ø¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁà½Ä»Î¤ÈÀ°È÷»Î¤ÎÃËÀ2¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
³ùÁÒ,
¾²ÃÈË¼,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¾åÅÄ,
Åìµþ,
Ê©ÃÅ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ä¹Ìî,
¶âÂ°²Ã¹©