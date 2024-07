【ワンダーフェスティバル 2024夏】開催日時:7月28日10時~17時会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

7月28日に幕張メッセで開催された、総合造形イベントの「ワンダーフェスティバル2024[夏]」。毎回大量に新作フィギュアを展示しているあみあみのブース「あみあみホビーキャンプ」だが、今回も期待を裏切ることなくあちこち目移りしてしまうようなアイテムがずらりと並べられていた。そこで今回は、複数回に分けて同ブースで展示されていた作品をピックアップしてご紹介していく。

【アズールレーン 天城(紅鳶の寸閑 Ver.)】

アリスグリントよりリリース予定の「アズールレーン 天城(紅鳶の寸閑 Ver.)」。こちらは、「アズールレーン」に登場する巡洋戦艦の天城を立体化したものだ。今回は、着せ替えの「紅鳶の寸閑」で描かれていたイラストを元に再現されている。

まるで炎が燃え上がるように毛が広がっているところも印象的だが、長いソファーでゆったりと寝転びながら、扇子を手にした優雅な姿もギャップがあって面白い。長い髪がソファーの下まで垂れ下がっているところや、体にまとったモフモフとした衣装などもバッチリと再現されている。

サイズとしては1/7スケールフィギュアなのだが、全体的なボリューム感もあり、かなり大きなサイズに感じる。これだけのインパクトがあると、部屋の中に飾っておいてもかなり目立つ存在となってくれるだろう。

【アズールレーン ケルサン(ホーリー・ランニング Ver.)】

アリスグリントより発売予定の1/7スケールフィギュア「アズールレーン ケルサン(ホーリー・ランニング Ver.)」。こちらは「アズールレーン」に登場する駆逐艦のケルサンを立体化したものである。今回は、着せ替えの「ホーリー・ランニング」のイラストを元に再現されている。

アスリートのようなぴっちりとした衣装に身を包んで、ランニングを楽しんでいる途中といった姿になっているが、頭に被った帽子や手に持ったペットボトルなど、小物類も含めてオリジナルのイラストに描かれていたものがしっかりと再現されている。

少しだけ面白いところは、こちらもイラストに描かれていた部分ではあるが背景のガードレールも含めて再現されているところだ。厚底のランニングシューズや、タイルを模したような台座のデザインなどフィギュアらしいアレンジも加えられているところも面白い。

【アズールレーン 樫野 湯上がりプレシュアタイム マウスパッド柄 Ver.】

あみあみ×AniGiftから発売予定の1/6スケールフィギュア「アズールレーン 樫野 湯上がりプレシュアタイム マウスパッド柄 Ver.」が、今回のイベントで原型が初公開された。こちらは、「アズールレーン」に登場する超巡の樫野を立体化したものである。

樫野の着せ替えとして登場した「湯上がりプレシュアタイム」をモチーフにしたマウスパッドが存在しているが、さらにその図柄をモチーフにフィギュアとして再現されているという、なんともユニークなアイテムである。それだけファンからのニーズも高い作品といえるだろう。

手を上に上げて口に紐を銜えているという、少しだけユニークな格好をしているところも、オリジナルのマウスパッドで描かれていたイラストそのままである。大きすぎるバストも、イメージ通りにしっかりと再現されている。

【アズールレーン セントルイス 抱き枕カバーイラストVer.】

あみあみ×HASUKIから発売予定の1/6スケールフィギュアの「アズールレーン セントルイス 抱き枕カバーイラストVer.」が、原型で展示されていた。先ほど紹介したのはマウスパッドだったが、こちらは抱き枕カバーで描かれていたイラストをフィギュアで再現したものである。

さすがに抱き枕はサイズも大きいのでなかなか購入しにくいという人もいそうだが、1/6スケールなら気軽に飾っておくことができる。抱き枕らしい少しだけセクシーなスタイルのイラストが、こうして立体化されるとさらにリアルな雰囲気が出てくる。

背中側には抱き枕の雰囲気が良く出ている、しわの寄ったシーツが採用されている。脚には黒いタイツを履いており、スカートは足元までずり下がっているなど、細かいところも含めてしっかりと作り込まれている。

【アズールレーン×DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation マリー・ローズ 湯けむりのヴィーナスVer.】

時期や価格はまだ決まっていないが、KT model+より発売が予定されている1/6スケールフィギュアの「アズールレーン×DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation マリー・ローズ 湯けむりのヴィーナスVer.」。その原型が、今回のイベントで初公開された。

こちらは「アズールレーン」と「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation」のコラボイベントで採用された「マリー・ローズ(マリー・ローズ)」のイラストを、フィギュアで再現したものである。オリジナルのイラストでは、やや斜め後方上から見下ろしたような画角で描かれていたが、こうしてフィギュア化されるとひと味違った魅力が見えてくる。

ゆったりとお風呂を楽しんでいるような雰囲気の作品になっており、手には半を持ち、その脇には食べ物が置かれている。元々紅葉の季節として描かれているが、こちらのフィギュアでも湯槽に葉が落ちて浮かんでいる様子が再現されている。

【アズールレーン プリンツ・ハインリヒ】

GOLDENHEAD PLUSより発売予定のフィギュア「アズールレーン プリンツ・ハインリヒ」が、あみあみブースで原型が初展示されていた。こちらは、「アズールレーン」に登場する装甲巡洋艦のプリンツ・ハインリヒを立体化したものである。

今回は、公式で描かれていたイラストをモチーフにフィギュアで再現されている。頭には長いウサミミを付け、片目を閉じて大きく微笑んでいるような、元気溢れる姿がしっかりと再現されている印象だ。少しグラマラスでありながら、クールなデザインの衣装も細部にわたり作り込まれている。

プリンツ・ハインリヒといえば、そのユニークな髪型も特徴のひとつだ。こちらはお尻の辺りから大きく束ねられており、足元付近にはバッテンのアクセサリーが付けられている。見た目のインパクトも強く、ファンならぜひとも手に入れたくなるようなアイテムだ。

