Áá°ðÅÄ¼Â¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¡áÂçºå¶Í°þ¡¢ÊóÆÁ³Ø±à¤â¡½¹â¹»Ìîµå
¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤ÎÃÏÊýÂç²ñ¤Ï£²£¸Æü¡¢£±£°Âç²ñ¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾Åìµþ¤ÏÁá°ðÅÄ¼Â¤¬ÆüÂç»°¤Ë£±£°¡½£¹¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê£³£°ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âçºå¤Ç¤ÏÂçºå¶Í°þ¤¬Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤ò£³¡½£±¤Ç²¼¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£±£³ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£
¡¡Ê¼¸Ë¤Ï½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³½àÍ¥¾¡¤ÎÊóÆÁ³Ø±à¤¬£¶Ç¯¤Ö¤ê£±£¶ÅÙÌÜ¤ÎÂåÉ½¡£ÆÊÌÚ¤ÏÀÐ¶¶¤¬²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¡£ÆàÎÉ¤ÎÃÒÊÛ³Ø±à¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³£²£²ÅÙÌÜ¡¢°¦ÃÎ¤ÎÃæµþÂçÃæµþ¤Ï£·Ç¯¤Ö¤ê£²£¹ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¤ÏÀ»¸÷³Ø±¡¡¢ºë¶Ì¤Ï²ÖºéÆÁ±É¡¢µþÅÔ¤ÏµþÅÔ¹ñºÝ¡¢»³¸ý¤ÏÆîÍÛ¹©¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿¡£¡¡