¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡¡ÂçÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ½éÂ×´§¡Ö¤ªÁ°¤é¿Ì¤¨¤ÆÌ²¤ì¡ª¡×
¡¡¿¿¤Ã¹õ¤ËÀ÷¤á¤Æ¤ä¤ë¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¶Ë°¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡Ê£³£³¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¡¢Èá´ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ½éÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£²£¸Æü¤Î»¥ËÚÂç²ñ¡Ê¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡¦¥¬¥È¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¥µ¥Ã¥Ý¥í¡Ë¤ÇÆ±²¦¼Ô¤ÎÉñ²Ú¤ËÄ©Àï¡£Ì¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¥Õ¡¼¥É¤ò³°¤¹¤È¡¢¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤Ð¤ê¤Î¶âÈ±¡õÃ»È±¥Ø¥¢»Ñ¤ÎÅáÍå¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¾ì³°ÍðÆ®¤ÇÂçË½¤ì¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥È¡¼¥ó¤ò·è¤áÏÓ½½»ú¸Ç¤á¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¡£
¡¡£±£µÊ¬²á¤®¡¢¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¡¢¥¹¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¥Ü¥à¤ÈÂçµ»¤ÎÏ¢È¯¤Ç¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤¿¤¬¡¢²¦¼Ô¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç°ìµ¤¤ËÎôÀª¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ß¤Á¤Î¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ã¥Á¼°¤ß¤Á¤Î¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶¤ò·è¤á¤é¤ìµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ËÅáÍå¤Îà±£¤·¶Ìá¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥«¥¦¥ó¥È£²¤òÃ¡¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢Éñ²Ú¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¾åÃ«¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êË¸³²¡£¾åÃ«¤Î±ç¸î¼Í·â¤òÆÀ¤¿ÅáÍå¤ÏÉñ²Ú¤ËÆÇÌ¸¤òÊ®¼Í¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¥Ü¥à¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¿·¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÃÂÀ¸¤À¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤À¡£
¡¡ÅáÍå¤Ï£²£°£±£¶Ç¯£±£°·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£±£¹Ç¯£´·î¤ËÂç¹¾¸ÍÂâ¤Ë²ÃÆþ¡£ÍâÇ¯£²·î¤ËÁ°¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²Ö·î¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡££²£±Ç¯£··î¤ËÅö»þ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦ÎÓ²¼»íÈþ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â¡¢»î¹çÃæ¤Ëº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤òÉé¤¤Ìó£±Ç¯£³¤«·î¤Î·ç¾ì¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£ºòÇ¯£±£°·î¤ËÅö»þ¤Î²¦¼Ô¡¦ÃæÌî¤¿¤à¤ËÄ©Àï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¿ë¤ËÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ò¹ø¤Ë´¬¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Ö»ä¤¬Âç¹¾¸ÍÂâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²¿Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¤É¤ó¤Ê¤Ë²ñ¼Ò¤Ö¤Ã²õ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀÖ¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤À¤±¤Éº£Æü¡¢¤ä¤Ã¤È¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤±¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤À¤«¤é¤â¤¦¤µ¡¢Âç¹¾¸ÍÂâ¤Ç¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Í¤¨¤ó¤À¤ï¡£º£Æü¤ÇÂç¹¾¸ÍÂâ¤Ï²ò»¶¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡´Ñ½°¤¬¤É¤è¤á¤¯Ãæ¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤«¡©¡¡Âç¹¾¸ÍÂâ¤Ïº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¡£º£Æü¤«¤é¾åÃ«¡¢¤½¤·¤Æ¾®ÇÈ¡¢¥Æ¥¯¥é¡¢ÍùÆî¡¢¡ÊÅÏÊÕ¡ËÅí¡¢Î°°²Æ¤Ç¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡Ù¤ÎÃÂÀ¸¤À¡ª¡×¤ÈÂç¹¾¸ÍÂâ¤ò²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Öº£Æü¤«¤é¥Ø¥¤¥È¤Ï¤³¤Î¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÄÂÎ¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤Æ¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Ò¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡¤ªÁ°¤é¿Ì¤¨¤ÆÌ²¤ì¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·Âç²ñ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¡Ê£¸·î£±£°Æü¡¢²£ÉÍ¤Ç³«Ëë¡Ë¤Î¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤òÀë¸À¡£Âå¤ï¤ê¤ËÎ°°²Æ¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¸À¤¤»Ä¤·¹µ¼¼¤Ø»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£