Á´¸©¾¯Ç¯Ìîµå·è¾¡¤Ï½©ÅÄ1¶è¤Ç·è¾¡¤òÁè¤Ã¤¿ºù¤ÈÀô¤ÎÂÐÀï¤Ë
Á´¸©¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¤Ï¡¢28Æü¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î¤µ¤¤¬¤±È¬¶¶µå¾ì¤Ç½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤È¤â¤Ë½©ÅÄ»Ô¤Îºù ¤È Àô ¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¶èÂåÉ½¤ò·è¤á¤ë½©ÅÄ1¶è¤Î·è¾¡¤ÈÆ±¤¸¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£
Âè°ì»î¹ç¡¢ËÜÁñÆî ÂÐ ºù¤Ï¡¢ºù¤¬4²óÎ¢¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÀèÀ©¡¢¤µ¤é¤Ë6²óÎ¢¤ËÄ¹ÂÇ¤ä¥¹¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤ÇÂÇ¼Ô°ì½ä¡¢°ìµó6ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢ËÜÁñÆî¤ò7ÂÐ0 6²ó¥³ー¥ë¥É¤Ç²¼¤·¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÂèÆó»î¹ç¡¢Æ£Î¤³Ø±à ÂÐ Àô¤Ï¡¢1²óÉ½¤ËÀèÀ©¤·¤¿Æ£Î¤³Ø±à¤ËÂÐ¤·Àô¤Ï¡¢3²óÎ¢¤Ë¥é¥¤¥È¥ªー¥Ðー¤Î¥¹¥êー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¡£Àô¤¬¡¢3ÂÐ2¤ÇÆ£Î¤³Ø±à¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Î·è¾¡¤Ï¡¢ºù ÂÐ Àô ¤Î½©ÅÄ1¶è·è¾¡¡Êºù¤¬3ÂÐ2¤ÇÀô¤Ë¾¡Íø¡Ë¤ÎºÆ¸½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ABS¥Æ¥ì¥Ó¤ÈABS¤¢¤¤¿¥¢¥×¥ê¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£