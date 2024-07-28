¡ÚÄ¶RIZIN.3¡Û¡ÖÈà½÷¤Ë´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡È¤Ù¤Ã¤Ô¤óÂÐ·è¡É¤Î¾¡¼Ô¡¦RENA¤¬·ãÎå¡¡¥±¥¤¥È¡¦¥íー¥¿¥¹¤Ï²ù¤·ÎÞ¤â¡ÖÀäÂÐÀÞ¤ì¤Ê¤¤¡×
¿¿²Æ¤Î³ÊÆ®µ»¤Îº×Åµ¡ÖYogibo presents Ä¶RIZIN.3¡Ê¥¹ー¥Ñー¥é¥¤¥¸¥ó3¡Ë¡×¤Ï28Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
ËÜÂç²ñÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¡Ö½÷»ÒMMA¥ëー¥ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè4»î¹ç¤Ï¡¢RENA¤¬2¥é¥¦¥ó¥É4Ê¬18ÉÃTKO¤Ë¤è¤ê¥±¥¤¥È¡¦¥íー¥¿¥¹¤ò²¼¤·¤¿¡£
¢£RENA¤Ï¡Ö´üÂÔ¡×¡¢¥±¥¤¥È¤ÏÎÞ
¡ÊC¡ËRIZIN FF
»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿RENA¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¤é¤¹¤Ù¤Æ¼º¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»î¹çÁ°¤Ë´¶¤¸¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¹ðÇò¡£
ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥±¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥¥åー¥È¤ÊÊý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¤ÏÉ¿ÊÑ¤·¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤âÍè¤Æ¡£¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ý¤ò¸ò¤¨¤¿°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»î¹çÁ°¥¿¥¤½¤¹Ô¤Ç¤Î¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¡È¿·µ»¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö²¥¤ê¹ç¤¤¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤ÆËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿RENA¡£¥±¥¤¥È¤¬½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥Ã¥¯¥¹¤â¥¬¥Ã¥Ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¼¡Âè¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢Èà½÷¤Ë´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
KOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¥±¥¤¥È¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎò¤È¤·¤ÆÀõ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£È¿¾Ê²ñ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¥ì¥Õ¥§¥êー¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿RENAÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ß¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¹¤´¤¤ÂÇ·â¤¬´éÌÌ¤Ë¸ú¤¤¤ÆÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢ÀäÂÐÀÞ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ï¡£¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤¿±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
Æ±Âç²ñ¤Ï¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤ÆÁ´»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£