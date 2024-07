◆JO1、初のファン感謝祭

【モデルプレス=2024/07/28】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)が7月27、28日に、神奈川・Kアリーナ横浜にて『2024 JO1 “JAM 感謝祭”〜SUMMER〜』(読み:ニセンニジュウヨン ジェイオーワン ジャムカンシャサイ サマー フェスティバル)を開催。ここでは28日の公演の様子をレポートする。会場だけでなく、ライブストリーミング配信も実施されるこのイベントは、初週売り上げが70万枚を突破するなど、ヒット中の8TH SINGLE『HITCHHIKER』のリリース記念および、日頃活動を応援しているJAM(ファンネーム)に向けて感謝を伝えるために開催。

◆「2024 JO1 “JAM 感謝祭”〜SUMMER〜」開催概要

◆セットリスト

開幕はアリーナ横浜の会場内にて撮影されたVTRが流れ、会場の熱気が高まる中、いきなりアリーナの客席横から「STAY」を歌いながらメンバーが登場。客席は興奮に包まれ、ステージまで到着すると続けて「Love seeker」をパフォーマンスした。公式YouTube「Hi!JO1」の人気企画「購買ダッシュ」を広い会場を使って行い、勝敗順に衣装を決めると、コスプレver.で「Test Drive」を披露。1stファンミーティングの映像を振り返った後に、「SuperCali」「HAPPY UNBIRTHDAY」「Trigger」とメドレーで歌い切った。後半では8TH SINGLE「HITCHHIKER」のユニット曲「Lied to you」(與那城奨、川尻蓮、佐藤景瑚、川西拓実、木全翔也、鶴房汐恩)、「Sugar」(白岩瑠姫、河野純喜、大平祥生、金城碧海、豆原一成)を初披露。「Lied to you」ではソファとベッドに座ったメンバーが2人ずつ光に照らされ色気溢れる歌声で引き込み、「Sugar」では客席横から現れた5人がセンターステージに上がると、スタンドマイクで熱唱した。そして、2022年5月25日リリース2ND ALBUM「KIZUNA」の収録曲「Love & Hate」を2年の時を経て初披露。鶴房は「ようやくできました」と、與那城は「長らく待たせてしまって申し訳なかったんですけど、本当に見せることができてよかったです」と話した。本編ラストでは、一人ひとりがJAMへ手紙を公開。巻物を取り出すボケで「長っ!」とメンバーからツッコミを受ける川尻、「今まで本当に好きだったよ、これからは愛しています」といつも通りJAMを胸キュンセリフで悩殺した白岩…個性溢れる手紙に、会場は笑いと涙に包まれた。「Blooming Again」で本編を終えると、アンコールでは川西、木全、金城が出演中の映画「逃走中 THE MOVIE」主題歌「Believe in You」を歌唱。最後に與那城が作詞した「My Friends」で締めくくり、與那城と河野のアカペラでスタートすると、客席に下りてたっぷりファンサービスをしたり、ステージ上でメンバー全員でハグをしたり、JO1らしく明るくしめくくった。(modelpress編集部)日時:2024年7月27日(土)開場 15:30/開演 17:007月28日(日)開場 13:30/開演 15:00会場:Kアリーナ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい 6-2-14)曲/企画詳細OP VTR1.STAY ※配信シングル4TH SINGLE「STRANGER」リード曲2.Love seeker ※8TH SINGLE「HITCHHIKER」リード曲MC.押璽犂覯茵Ц式YouTube「Hi!JO1」購買ダッシュ3.Test Drive(コスプレver.)※8TH SINGLE「HITCHHIKER」VTR4.SuperCali〜5.HAPPY UNBIRTHDAY〜6.Triggerトーク企画:「JO1の悩み相談コーナー」佐藤景瑚誕生日サプライズ7.Lied to you※8TH SINGLE「HITCHHIKER」與那城奨、川尻蓮、佐藤景瑚、川西拓実、木全翔也、鶴房汐恩ユニット曲8.Sugar※8TH SINGLE「HITCHHIKER」白岩瑠姫、河野純喜、大平祥生、金城碧海、豆原一成ユニット曲9.RadioVision ※3RD ALBUM「EQUINOX」10.Love & Hate ※2022年5月25日リリース2ND ALBUM「KIZUNA」初披露MC11.Blooming Again ※4TH SINGLE「STRANGER」ENCOREMC12.Believe in You13.My Friends ※2ND SINGLE「STARGAZER」「JAM感謝祭」セットリスト:https://lnk.to/thanksjamfest2024【Not Sponsored 記事】