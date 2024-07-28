¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡ÈÆüËÜÊ¸²½¡É¤¬³¤³°ÏÃÂê¡¡¡Ö¹â¹»À¸¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¡×Áª¼ê¤ÎÏÓ¤Ë¡Ä
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦ÃË»ÒÂÎÁà
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂÎÁà¶¥µ»¤Ï27Æü¤ËÃË»ÒÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£17°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥«¥·¥ß¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤ÎÏÓ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÈÆüËÜÊ¸²½¡É¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¡£³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¹â¹»À¸¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¢¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾ÏÓ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¹ï¤ó¤Ç¶¥µ»¤ËÎ×¤ó¤À¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡£±¦¾åÏÓÉôÊ¬¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡¢¥Þ¥ê¥ª¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¥Î¥Ô¥ª¡×¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬±¦¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¡¢¥ß¥å¥¦¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡È¶¦±é¡É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÈÖÁÈ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¿ÍÂÎÁàÁª¼ê¥«¥·¥ß¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¥Ð¥º¤êÃæ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥¯¡¼¥ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¹â¹»À¸¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¡¢¼«Ê¬¤Î´ù¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ß¥å¥¦¤Ë¤âÃíÌÜ¡×¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤âÉ¬Í×¤À¤Í¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¢¡¼¥È¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë