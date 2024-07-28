TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤¬¤­¤ç¤¦¤âÆñ¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

60Âå¤ÎÃËÀ­ºî¶È°÷¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅòÂô»Ô¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÐÌÌ¤«¤é¿å¤¬¤·¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ÆÆó¼¡Èï³²¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÚº½¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤ÎÁÜº÷¤Ï¤­¤ç¤¦¤â¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¤ÇÉüµì¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤­¤â¡£

µ­¼Ô
¡Ö²È¤ÎÈâ¤ä¡¢¤´¤¶¤ä¤¿¤ó¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¹­¾ì¤Ë¤Ï¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÊª¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¤¢¤ï¤»¤Æ54Åï¤Î½»Âð¤Ç¿»¿åÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¤«¤éºÒ³²ÇÑ´þÊª¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ºÒ³²ÇÑ´þÊª¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¿Í
¡ÖÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë½»¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¶È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×

ÅìËÌÃÏÊý¤Ï¤³¤Î¸å¡¢ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²¾ÃÖ¤­¾ì¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ïºî¶È¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£