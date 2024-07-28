Âç±«Èï³²¤Î½©ÅÄ¡¦ÅòÂô¤Ç¤ÏÆó¼¡Èï³²¤Î´í¸±¤«¤éÁÜº÷¤ÏÆñ¹Ò¡¡Í³ÍøËÜÁñ¤Ç¤ÏºòÆü¤«¤éºÒ³²ÇÑ´þÊª¤Î¼õ¤±Æþ¤ì
½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤¬¤¤ç¤¦¤âÆñ¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
60Âå¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅòÂô»Ô¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÐÌÌ¤«¤é¿å¤¬¤·¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ÆÆó¼¡Èï³²¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÚº½¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤ÎÁÜº÷¤Ï¤¤ç¤¦¤â¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÉüµì¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤â¡£
µ¼Ô
¡Ö²È¤ÎÈâ¤ä¡¢¤´¤¶¤ä¤¿¤ó¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¹¾ì¤Ë¤Ï¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÊª¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¢¤ï¤»¤Æ54Åï¤Î½»Âð¤Ç¿»¿åÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¤«¤éºÒ³²ÇÑ´þÊª¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²ÇÑ´þÊª¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¿Í
¡ÖÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë½»¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¶È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÅìËÌÃÏÊý¤Ï¤³¤Î¸å¡¢ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²¾ÃÖ¤¾ì¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ïºî¶È¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£