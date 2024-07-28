今週の【重要イベント】日銀会合、FOMC、米雇用統計 (7月29日～8月4日) 今週の【重要イベント】日銀会合、FOMC、米雇用統計 (7月29日～8月4日)



――――――――――――――――――― 7月29日 (月) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ市場休場

【海外決算】

[米]マクドナルド 、オン・セミコンダクター

◆新規上場、市場変更 など

★Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ <218A> ：東証Ｇ上場

〇関西フードＭ <9919> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 7月30日 (火) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

★6月完全失業率 (8:30)

★6月有効求人倍率 (8:30)

◆国際経済ｅｔｃ

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

・ドイツ4-6月期GDP (17:00)

・ユーロ圏4-6月期GDP (18:00)

・ユーロ圏7月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏7月景況感指数 (18:00)

・ドイツ7月消費者物価指数 (21:00)

・米国5月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国5月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国7月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国6月JOLTS求人件数 (23:00)

【海外決算】

[米]★マイクロソフト 、P&G 、メルク 、アドバンストマイクロデバイシズ 、ファイザー 、スターバックス 、ペイパル /[欧]BP 、エアバス、ロレアル

◆新規上場、市場変更 など

★Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ <219A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 7月31日 (水) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

★6月鉱工業生産 (8:50)

・6月商業動態統計 (8:50)

・6月建機出荷額 (13:00)

・6月自動車輸出実績 (13:00)

・7月消費動向調査 (14:00)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

・6月新設住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・経済・物価情勢の展望（展望レポート）

◆国際経済ｅｔｃ

★中国7月製造業PMI (10:30)

・中国7月非製造業PMI (10:30)

・ドイツ7月失業率 (16:55)

・ユーロ圏7月消費者物価指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国7月ADP雇用統計 (21:15)

・米国4-6月期雇用コスト指数 (21:30)

・米国7月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

・米国6月仮契約住宅販売指数 (23:00)

・米国石油在庫統計 (23:30)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (8月1日3:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (8月1日3:30)

・ブラジル中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]★メタ・プラットフォームズ 、マスターカード 、クアルコム 、TモバイルUS 、ラムリサーチ 、ボーイング 、マリオット /[英]GSK 、アーム・ホールディングス /[欧]アディダス/[韓]サムスン電子

◆新規上場、市場変更 など

★Ｆａｂｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ <220A> ：東証Ｓ上場



――――――――――――――――――― 8月 1日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・7月新車販売 (14:00)

・7月軽自動車販売 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・スイス市場休場

・中国7月財新製造業PMI (10:45)

・ドイツ7月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏7月製造業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏6月失業率 (18:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (20:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国4-6月期非農業部門労働生産性指数 (21:30)

・米国7月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国7月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国6月建設支出 (23:00)

【海外決算】

[米]★アップル 、★アマゾン 、インテル 、モデルナ /[英]シェル/[欧]ＢＭＷ、フォルクスワーゲン/[印]タタモータース



――――――――――――――――――― 8月 2日 (金) ――

◆国内経済

・7月マネタリーベース (8:50)

・ファストリ <9983> が7月国内ユニクロ売上推移速報を公表 (15:00頃)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国7月雇用統計 (21:30)

・米国6月製造業新規受注 (23:00)

・米国6月耐久財受注 (23:00)

【海外決算】

[米]エクソンモービル 、シェブロン



――――――――――――――――――― 8月 3日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 8月 4日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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