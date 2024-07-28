Á´Íç¤Ç¶»¤ò¤Þ¤µ¤°¤ëÂçÃÀ¤Ê¼«°Ö¡¢¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤Íí¤ß¡¢¹â¶¶°ìÀ¸¤È¤ÎÆ±À³¡ÄÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ê42¡Ë¤Î¡ÈÇä¤ìÂ³¤±¤ë¡É½÷Í¥¿ÍÀ¸¤ÎÈëÌ©¡Ô¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤âÏÃÂê¡Õ¡½¡½2024Ç¯6·î¤ÎÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö4°Ì
2024Ç¯6·î¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö5ËÜ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Âè4°Ì¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2024/06/24¡Ë¡£
¡Ú¾×·â¼Ì¿¿¡ÛÁ´Íç¤Ç¼«¤é¶»¤ò¤â¤ß¤·¤À¤¯ÂçÃÀ¤Ê¥·¡¼¥ó
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¿Íµ¤Ê¨ÆÃæ¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¡¢½÷Í¥¡¦ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ê42¡Ë¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ì©¤«¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¾õ¶·¤Ë²Ã¤¨¤Æ°ËÆ£º»è½±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆËÜ¿Í¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¡ÖÆÒ»Ò¤È¤Î¥·¥ó¥¯¥í´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ä¡Ö¸ì¤ê¤Ï¸ì¤ê¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¤È¹¥É¾¤ÎÀ¼¤¬SNS¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¡Ø¸×¤ËÍã¡ÙÌ¾Êª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡Ø¤ª¤·¤ó¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÁÔÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÈøÌî¤µ¤ó¤Ë¥¥ã¥¹¥È¸òÂå¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦²±Â¬¤âÈô¤Ö¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡ÈøÌî¤Ï1981Ç¯11·î4Æü¡¢ÆàÎÉ¸©µÈÌî·´¤ÎÀ¾µÈÌîÂ¼¡Ê¸½¡¦¸ÞÛê»Ô¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£14ºÐ¤Î½Õ¤Ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Î²ÏÀ¥Ä¾Èþ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½÷Í¥¤ä·ÝÇ½¿Í¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÝÒ¤Î¿¹¡×¤Ç±é¤¸¤¿¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤Ç¨¤ì¾ì¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡ÍâÇ¯¡¢15ºÐ¤Ç²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ØË¨¤Î¼ë¿ý¡Ù¤Ç¼ç±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ä¹âºê±Ç²èº×¤ÎºÇÍ¥½¨¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£17ºÐ¤Ç¡ØNHK¥É¥é¥Þ´Û Í¾Ì¿È¾Ç¯ À¸Á°µëÉÕ3000Ëü±ß¤ÎÌ´¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¾åµþ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é18ºÐ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¡¦·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï22ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØµÁ·Ð¡Ù¤Ç¤ÎÂìÂô½¨ÌÀ±é¤¸¤ë¸»µÁ·Ð¤ÎÀµ¼¼Ìò¤ÇÁ´¹ñ¶è¤Ë¤Ê¤ê¡¢24ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ÏÄ«¥É¥é¡Ø°ò¤¿¤³¤Ê¤ó¤¤ó¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£¤¸¤Ä¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶½ãÇÉ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿ÈøÌî¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ØÝÒ¤Î¿¹¡Ù¡Ê07Ç¯¡Ë¡£Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Î²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆàÎÉ¸©¤Ç»£±Æ¡¢¤·¤«¤â±é¤¸¤ëÌòÌ¾¤¬¡Ö¿¿Àé»Ò¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÈøÌî¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÇ°¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÈøÌî¤¬±é¤¸¤¿¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÇ¨¤ì¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ð¸î»ÎÌò¤ÎÈøÌî¤¬¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¤Æ¼º°Õ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë½éÏ·¤ÎÃËÀ¤Î²ð¸î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£Èà¤ÎºÊ¤¬Ì²¤ë¿¹¤Ø2¿ÍÊè»²¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£±«¤¬¤ä¤ß2¿Í¤ÏÊ²¤²Ð¤ÇÃÈ¤ò¤È¤ë¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÃËÀ¤òÁ°¤ËÈøÌî¤ÏÃå¤Æ¤¤¤¿¹õ¤¤²¼Ãå¤òÃ¦¤°¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÉþ¤â¤Ï¤®¼è¤Ã¤ÆÁ´Íç¤ÇÇØÃæ¤ËÊú¤¤Ä¤¡¢Á´¿È¤ò¤µ¤¹¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2¿Í¤Ï¡¢¿¹¤ÎÃæ¤Ç¸ß¤¤¤ò·ã¤·¤¯µá¤á¹ç¤¦¡£Ê²¤²Ð¤ÎÍÉ¤é¤á¤¯Åô¤ê¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢ÈøÌî¤Î¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥È¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯±ÇÁü¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¹¤é¤¢¤ë¡£ÓÃ¤®À¼¤Ï´¨¤µ¤æ¤¨¤Î¤â¤Î¤«¡¢²÷³Ú¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸ß¤¤¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤¿¼ÔÆ±»Î¤Î¾ð°¦¤äå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ¾¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Î²ÏÀ¥¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¸¤Ä¤Ë17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2007Ç¯ÅÙ¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¿³ºº°÷ÆÃÊÌÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
Á´Íç¤ÇÀÚ¤Ê¤¤ÅÇÂ©¤ò¤â¤é¤·¤Ê¤¬¤é¶»¤ò¤Þ¤µ¤°¤ê¡Ä
¡¡28ºÐ¤Ç¤Î±Ç²è¡Ø¿¿¹¬¤¯¤¢¤é¤Ð¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½10Ê¬¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë²á·ã¤Ê¼«°Ö¹Ô°Ù¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¡£Á´Íç¤ÇÀÚ¤Ê¤¤ÅÇÂ©¤ò¤â¤é¤·¤Ê¤¬¤é¶»¤ò¤Þ¤µ¤°¤ê¡¢¸Ô´Ö¤Ë¤â¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤¢¤Þ¤ê¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£29ºÐ¤ÇÄ«¥É¥é¡Ø¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç½é¼ç±é¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤é¥³¥·¥Î3»ÐËå¤ÎÊì¡¢¾®¼Ä°½»Ò¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÌò¤ò±é¤¸¡¢ÈøÌî¤ÏÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É¤Î¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ä¡¢Ä«¥É¥é½é¤Î¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¡¦Âç¾Þ¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¡¢ÈøÌî¤¬20ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤Ë²¿ÅÙ¤«¼èºà¤äµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ï¤Ëñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¡¢²¿»ö¤Ë¤â¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Öº£¸å°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤´ÆÆÄ¤äºîÉÊ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢»Å»ö¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¼¡Âè¤ÇÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ë¤á¤ÆÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¤À¤¬º£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤Î¡Ö»þ¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤¬¾ï¤Ë»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤òÀµ³Î¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¹â¶¶°ìÀ¸¤È¤ÎÆ±À³¡¢¤Û¤Ã¤·¤ã¤ó¡£¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤â
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï28ºÐ¤Îº¢¤Ë¹â¶¶°ìÀ¸¤È¤ÎÎø°¦¡¦Æ±À³¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Û¤Ã¤·¤ã¤ó¡£¤³¤ÈÀ±ÅÄ±ÑÍø¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤âÉâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ÈÎøÂ¿¤½÷Í¥¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡33ºÐ¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½êLDH¤Î¼èÄùÌò¡ÊÅö»þ¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯¤ÇÎ¥º§¡£ÈøÌî¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡Ù¤Ë¤«¤³¤Ä¤±¤¿ÙèÙé¤¬SNS¾å¤Ç¤Ï¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢39ºÐ¤Î»þ¤Ë²Æìºß½»¤Î±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤ÎÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÈøÌî¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»ýÂ³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¼«¿È¤Î¡È°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¹¢¤¬³é¤¤Þ¤»¤ó¡©¡¡¤É¤¦¤¾°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ç¡×¤Èµ¤¸¯¤¤¤òËº¤ì¤º¡¢¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊÑ¤Ë¹½¤¨¤ºÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£Èà½÷¤ËÀÜ¤·¤¿µ¼Ô¤«¤é°¸ý¤òÊ¹¤¤¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¶áÇ¯¤â¡¢·òµ¤¤ËÀ¸¤¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ò±é¤¸¤¿±Ç²è¡Ø°«¿§¤Ë¾Æ¤«¤ì¤ë¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ÇÂè95²ó¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¤Ê¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éâ¤ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤¤·ÝÇ½³¦¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¤º¤Ã¤ÈÂè°ìÀþ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¡ÈËÜÊª¤Î½÷Í¥¡É¤Ç¤¢¤ë¾Ú¤À¤í¤¦¡£
¡Ê´äº´ ÍÛ°ì¡Ë