“カムバック予告”2NE1、練習室での映像を公開…仲睦まじい姿に注目

カムバックを予告したガールズグループ2NE1が、練習室に集まった。27日、CLは自身のInstagramのストーリーに練習室での映像を公開した。公開された映像で、写真撮影だと思ってポーズをとったDARAは、CLに「ビデオです」と言われると、カッとしながらもエネルギー溢れる愉快なポーズをとった。またメンバーたちはSNSに掲載されたBOMのモノマネ映像を一緒に視聴した。BOMの真似をしながら「ダムダディ」を歌う女性の映像に周りからは笑い声が聞こえた。CLは「お姉さん、似てるでしょう?」と叫んだが、BOMは「いや」と否定した。お互いにイタズラをするメンバーたちの和気藹々とした雰囲気が伺える。

先立ってYG ENTERTAINMENTは、デビュー15周年を迎えた2NE1が10月〜6日の2日間、ソウルオリンピック公園のオリンピックホールで「2024 2NE1 CONCERT WELCOME BACK IN SEOUL」を開催すると明かした。今回の公演は、2014年3月に行われた「ALL OR NOTHING in SEOUL」以来、約10年6ヶ月ぶりの単独コンサートだ。YG ENTERTAINMENTのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーの全幅的な支援が予告された中、YGは「デビュー15周年を迎えた記念すべき年であるうえ、2NE1と劇的な再会がなされただけに、今年中に公演を始めなければならないという意志が強かった」とし「また11月末に神戸のワールド記念ホール、12月初めに東京・有明アリーナでの公演が確定しているが、一番最初に韓国でツアーの幕を開けたいというメンバーの意見を積極的に反映した」と説明した。