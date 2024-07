【ワンダーフェスティバル 2024夏】開催日時:7月28日10時~17時会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

7月28日に幕張メッセで開催された、総合造形イベントの「ワンダーフェスティバル2024[夏]」。その東京フィギュアのブースでは、「学園アイドルマスター」や「アズールレーン」、「メイドインアビス 深き魂の黎明」など、有名IPのスケールフィギュアが大量に出展されていた。こちらの記事では、その中でも特に目に付いた作品をピックアップしてご紹介していく。

クロエ・フォン・アインツベルン PRISMA Racing ver.

今回のイベントで彩色原型が初公開されたのが、ストロンガーから発売予定の1/7スケールフィギュアの「クロエ・フォン・アインツベルン PRISMA Racing ver.」だ。こちらは、劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」に登場するクロエ・フォン・アインツベルンを立体化したものだ。

今回の展示でも一緒に並べられていたが、2023年にイリヤスフィール・フォン・アインツベルンの「PRISMA Racing ver.」が販売されている。このクロエ・フォン・アインツベルンも、そちらと同じようなスタイルになっており対で飾っておくことができるデザインに仕上げられている。

レーシング仕様らしく、手には大きなフラッグをはたびかせながら、キュートな笑顔を振りまいている姿が可愛らしい。衣装はピッチリとしたデザインになっており、体のラインもよくわかる。全体的にボリューム感もあり、所有欲を満たしてくれそうだ。

マルルク

スペースモグラより発売予定のノンスケールフィギュア「マルルク」。こちらは、劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」に登場するマルルクを再現したアイテムだ。現在は監修中で、今のところ発売日や価格は未定である。今回は、映画と同時公開されたショートアニメ「マルルクちゃんの日常」のビジュアルを彷彿とさせるような、傘を手に持った可愛い姿で立体化されている。

手に持った派手めの傘や独特な衣装など、そのスタイルも含めて特徴的なキャラクターとなっているが、その魅力が原型の時点でもにじみ出てくるようだ。よくよく見えるとあちらこちらに小物類も付けられており、ひとつひとつ丁寧に作り込まれているのもわかる。

いまのところ彩色の担当も決まっていないようだが、この後色が付けられていくことで、どのように仕上がっていくのかというところも期待したい。

【信濃ちゃん】

WINGS inc.より発売予定の1/7スケールフィギュア「信濃ちゃん」。こちらは、Yostarのスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する空母の信濃ちゃんを立体化したものだ。現在は監修中で、今のところ発売日や価格は未定である。

今回は、公式のイラストで描かれていた寝起きの瞬間を捕らえたような姿を、そっくりそのままのスタイルで再現している。片目は閉じたままで、まだまだ眠たそうな表情なども、再現度もかなり高い。よくよく見比べてみるとフィギュアならではのアレンジが施されているとこもあるなど、違いを探してみるのも面白そうだ。

頭のてっぺんから飛び出した大きなアホ毛や、やや乱れがちの髪、複雑な形状をした衣装なども原型の時点で素晴らしい出来映えになっている。何はともあれ1秒でも早く手に入れたいところだが、さらなる詳細については今後の続報を楽しみに待とう!

アズールレーン 定安 軽装 Ver.

今回が原型初公開となったこちらの「アズールレーン 定安 軽装 Ver.」。こちらは、ネオンマックスより発売予定の1/7スケールフィギュアで、「アズールレーン」に登場する東煌艦船の定安を立体化したものだ。発売日や価格などは今のところ未定である。艤装などメカニックなパーツがない分、グラマラスなボディが映えて見える。

定安が身に付けている衣装は、大きなバストやボディラインを強調したような艶やかなスタイルになっている。腰のあたりからスリットが入っており、太ももの辺りがチラリと見えるところもセクシーだ。ふわふわとした装飾品や紐の結び目など、細部にわたり作り込まれているところも見事である。

全体としては公式のイラストがモチーフになっているため、どのような仕上がりになるのかも想像しやすい。これから彩色が施されていくことで、原型の段階では気が付かなかった魅力も出てきそうで期待が持てる。

アズールレーン 武蔵 スチルイラスト Ver.

ネオンマックスより発売予定の1/4スケールフィギュア「アズールレーン 武蔵 スチルイラスト Ver.」。こちらは、アズールレーンに登場する戦艦・武蔵を立体化したもので、今回のイベントが原型初公開となる。そのサイズ感も圧倒的な迫力だが、モフモフとしたカーペットの上でくつろいでいるような姿に、ついつい見とれてしまう。

武蔵野周りには饅頭も一緒に転がっているが、胸の大きさも相まって複数の膨らみがあるように錯覚してしまう。武蔵の頭には、モフモフが付いた耳の飾りが付けられている。少しアンニュイな表情も、床に寝転がっているスタイルに合っている。

全体的に露出度が高めの衣装となっており、お尻の辺りのボディラインもはっきりとわかる作りだ。長い髪がカーベットの上に広がっているなど、見れば見るほど新しい発見があるのでいつまでも眺めていたくなる出来映えである。

【学園アイドルマスター 花海佑芽】

ネオンマックスより発売予定の1/7スケールフィギュア「学園アイドルマスター 花海佑芽」。こちらは、QualiArtsとバンダイナムコエンターテインメントが共同で開発・運営しているゲーム「学園アイドルマスター」に登場する、アイドルの花海佑芽を立体化したもので、今回の展示が原型初公開となる。

今回は、公式で描かれているイラストがそのまま3次元の世界に飛び出してきたかのようなスタイルで再現されている。大きな口を開けて笑顔を振りまく明るい表情や、背中にカバンを乗せているようなポージングもそっくりそのままだ。

制服もしわの寄り方や、女性らしい柔らかそうな体のラインなど、造形もかなりこだわって作られているのがわかる。2次元のイラストでは気が付かなかったようなところも、フィギュア化されることでいろいろな角度から眺め回せるようになるところもファンには嬉しいポイントだ。

(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON/KADOKAWA/劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会

(C)つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「深き魂の黎明」製作委員会

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

THE IDOLM@STER(C)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.