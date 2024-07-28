¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢Æó·å°ÂÂÇ¤â1ÆÀÅÀ»ß¤Þ¤ê¡ÄÃæÅè´ÆÆÄ¤Ï¸÷ÌÀ¤ò¡ÖÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹1¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2024Ç¯7·î28Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤Ï9²ó2»à¤«¤éËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤â¡¢¿ùËÜ¤¬°ìÈô¤Ë¤¿¤ª¤ì¤ÆËü»öµÙ¤¹¡£Æó·å10°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é1ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÃæÅè´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°Î¢¤ËÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾ï¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡3²ó¤ËÆÜµÜ¤Î5¹æ¥½¥í¤Ç12»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÀ©¤â¡¢°Ê¹ß¤ÏÌµÆÀÅÀ¡£Æó·å°ÂÂÇ¤Ê¤¬¤é1¡Á5ÈÖ¤¬Ìµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö²¼°Ì¤·¤«ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¼°Ì¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¾å°Ì¤Ã¤Æ¤Î¤¬¡Ä¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤¬¤É¤Ã¤Á¡Ê¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È»Ø´ø´±¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
¡¡¸÷ÌÀ¤Ï½¡¤È¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¬ÌÔÂÇ¾Þ¤¬Êü¤Ä¤Ê¤É¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤ÎÊ³µ¯¡£ÃæÅè´ÆÆÄ¤ÏÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡£¤â¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ä¤äØÞØ¬µ¤Ì£¤ÎÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¤Ï¡×¤Èµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ò¤µ¤¨¤®¤ë·Á¤Ç°Ï¤ß¼èºà¤ò½ª¤¨¤¿¡£