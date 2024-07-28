¼«Í³¤¬µÖ¤¬¥·¡¼¥É·âÇË¤Î²÷¿Ê·â¤Ç4²óÀï¤Ø¡¡ºòÇ¯2ÅÙ5¿ÍÈ´¤¤ÎÀèË¯¤¬º£Ç¯¤ÏÂç¾¤ÇµÕÅ¾2¿ÍÈ´¤¡ÖÁ´ÉôµÕÅ¾¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤ÈºÇ½é¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ú¶ÌÎµ´úÃË»Ò¡Û
¡¡¢¡¶ÌÎµ´ú¹â¹»·õÆ»Âç²ñÃË»Ò¡Ê28Æü¡¢¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¼«Í³¥±µÖ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬3²óÀï¤Ç¥·¡¼¥É¤Î»ÍÅ·²¦»ûÅì¡ÊÂçºå¡Ë¤ò·âÇË¤·¤¿¡£Âç¾¹ÃÈå¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Áê¼êÉû¾¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¡ÖÁ´ÉôµÕÅ¾¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤ÈºÇ½é¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾®¼ê¤ò·è¤á¤Æ1ËÜ¾¡¤Á¡£Âç¾Æ±»Î¤ÎÀï¤¤¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÌÌ¤ÇÀè¼è¤·¡¢¾®¼ê¤ÇµÕÅ¾¤Î2¿ÍÈ´¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÀèË¯¤Ç5¿ÍÈ´¤¤ò2ÅÙÃ£À®¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î5²óÀï¿Ê½Ð¡Ê32¶¯¡Ë¤Ë¹×¸¥¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏÂç¾¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¾¡¤È¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Ù¥¹¥È16¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈºòÇ¯°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£