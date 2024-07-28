¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡¢ÂÀ¤â¤âÈþµÓ¤¢¤é¤ï¡¡µ±¤¯ÈþÈ©¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÂÀ¤â¤âÁ´³«¡ªÄ¶¥ß¥Ë¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Ã¤«¤ê»ç³°Àþ¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¥×¡¼¥ë¤ä³¤¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡¡2»þ´Ö¤ª¤¤ËÅÉ¤êÄ¾¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÂÀ¤â¤â´Ý¸«¤¨°áÁõ¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¡£ÈþÈ©¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÂÀ¤â¤âÁ´³«¡ªÄ¶¥ß¥Ë¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Ã¤«¤ê»ç³°Àþ¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¥×¡¼¥ë¤ä³¤¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡¡2»þ´Ö¤ª¤¤ËÅÉ¤êÄ¾¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÂÀ¤â¤â´Ý¸«¤¨°áÁõ¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¡£ÈþÈ©¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£