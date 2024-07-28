¸ÞÎØ4°Ì¢ª½éÂÐÌÌ¤ÇË½¸À¡ÖÀÇ¶â¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¥á¥À¥ë³Í¤ì¤º¤É¤¦¤¹¤ë¡×¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁÔÀäÂÎ¸³¡¡·Ù¾â¤Ë½¸¤Þ¤ë»¿Æ±
¥·¥É¥Ë¡¼Âç²ñ½Ð¾ì¤ÎÇë¸¶ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬ÁÔÀä·Ð¸³ÌÀ¤«¤¹
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Á°¡¹¤«¤éÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤¿ÈðëîÃæ½ý¤À¡£2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Î¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½¡¦Çë¸¶ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬X¤Ë¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¼«¿È¤ÎÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤â¹ðÇò¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡×¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë»ö¼«ÂÎ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ö¡×¤Ê¤É¤È»¿Æ±¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çë¸¶¤µ¤ó¤¬²ó¸Ü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Î¤³¤È¡£¡Ö²ù¤·¤¯¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¯¤Æ¥É¥óÄì¤Î¤Þ¤Þµ¢¹ñ¤·¤¿»þ¡¢¡Ø¹ñ¤ÎÀÇ¶â»È¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥á¥À¥ë¤Î1¤Ä¤ä2¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤È½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÆÍ¤»É¤µ¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤¬²õ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¡¢»ä¤Ïº£¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡£¹ó¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÂÑ¤¨Î¿¤²¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤äÉÝ¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÃ£¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Ä»ä¤Ï¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò·Þ¤¨¡¢Çë¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤ÎSNS¤Ë¤â¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÎ©¾ì¤¬µÕ¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¡¢¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ëÁ°¤Ë¾¯¤·¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤ÎÅßµ¨ËÌµþ¸ÞÎØ¤òÁ°¤Ë¡¢Åö»þ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¼¼Éú¹¼£»á¤Ï¡Ö¤â¤È¤è¤êÂ¾¿Í¤òÈðëîÃæ½ý¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿Ùõ¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¤ª¤È¤·¤á¤ë¸ÀÆ°¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È°ÛÎã¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ÏÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Çë¸¶¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤â¤È¤Æ¤âÂç»ö¡×¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë»ö¼«ÂÎ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ö¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÅØÎÏ¤ò¡¢°ì²áÀ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¾ÃÈñ¤·¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë