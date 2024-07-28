²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿Èþ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ïµå¼°¤ËÏÃÂêÊ¨Æ¡ª¡Ö¤¯¤Ã¤½¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
»Ïµå¼°¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾¡Éé¤Î¸åÈ¾Àï¡£ÌÜ»Ø¤¹¥Ú¥Ê¥ó¥È¤Ë¸þ¤±µ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¿¿²Æ¤ÎÌë¤òºÌ¤Ã¤¿¤Î¤Ï7·î27Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²Î¼ê¤Î¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬ºòÇ¯8·î¤Ë¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î»Ïµå¼°¤ËÎ×¤ó¤À¥·¡¼¥ó¡Ú½ÐÅµ¡§¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡Û
¡¡Æ±Æü¤Ï¥¢¥Þ¥Î³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¢¥Þ¥Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÀï¡£Æ±¼Ò¤ÎCM¡Ö¤¢¤Î¡¢¥¢¥Þ¥Î¡×ÊÔ¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ0¡¢ÇØÃæ¤Ë¤Ï¡ÖANO¡×¤È°õ»ú¤µ¤ì¤¿¡¢·²ÀÄ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ¤Î¡ÖKanagawa¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡×¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£Åê¤²¤ëÁ°¤Ï¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¸å¤í¤«¤éÆ§¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥È¤òÆ§¤ß¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿µå¤Ï¡¢Êá¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜÍ´Âç¤Ë¸þ¤±¡¢¸«»ö¤Ê¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¡£
¡¡¤³¤Îü¥²÷Åêü¥¤Ë¤Ï¸«¼é¤Ã¤¿Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤©¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¡£¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï»ý¤ÁÌ£¤Î¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢Âç¤¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó¤ÈÈô¤ÓÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï»ÍÊý¤ËÃúÇ«¤Ë¤ª¤¸¤®¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»Ïµå¼°¤ÎÍÍ»Ò¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¯¤Ã¤½¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥ì¡¼¥ÈÆ§¤ó¤Ç¤«¤éÅêµå¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯8·î8Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¾ÉðÀï¤Ç½é¤Î»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤Ï¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸«»ö¤Ê¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´î¤Ó¤â³ÊÊÌ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]