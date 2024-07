◆aespaカリナ、体調不良でライブ欠席発表

【モデルプレス=2024/07/28】4人組ガールズグループaespa(エスパ)のカリナ(KARINA)が28日、Asue アリーナ大阪にて開催される「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in JAPAN」を体調不良で欠席することがわかった。同日、グループ公式サイトにて発表された。aespaは公式サイトにて「7月28日(日)にAsue アリーナ大阪にて開催されます『2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in JAPAN』出演者に関しまして、お知らせがございます」とし、「aespaメンバーのKARINAにつきまして、リハーサル後に体調不良となり、医師の診断のもと、急遽本公演への出演を見送らせていただくことになりました」と発表。

◆発表全文

「aespa並びにKARINAを応援していただき、本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様におかれましては、ご心配、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません」と謝罪し、同公演については「WINTER・GISELLE・NINGNINGの3名にて行わせていただきます」と説明した。aespaは7月6日から7月31日まで、日本アリーナツアー「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : Parallel Line - in JAPAN」を開催中。8月17日・18日には東京ドームでの追加公演「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION-」も予定している。(modelpress編集部)