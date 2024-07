TWICE、海外女性アーティストでは史上初！日産スタジアムで単独公演を開催

TWICEが、海外女性アーティストとして史上初めて日産スタジアムで公演を行い、K-POPの歴史に新たな記録を残した。本日(28日)、TWICEの公式アカウントには「感激的な日産でのライブ1日目がスペシャルに終わりました。夢見て来た日産スタジアムでのライブが出来て、そしてONCEと一緒にいて幸せ溢れるライブでしたが、ONCEの皆さんはどうでしたか? ここまで来れたのはONCEがいたからです。これからも一生仲良ししてくれますよね?」というコメントと共に写真が掲載された。

公開された写真には日産スタジアムでの初公演を成功裏に終えた後、ポーズをとっているメンバーたちの姿が収め得られている。TWICEは5thワールドツアー「READY TO BE」の一環として、27日と28日に日産スタジアムで単独コンサートを開催した。日産スタジアムはしっかりとした集客力っはもちろん、毎年わずかなチームしか公演ができない限定性により、“夢の舞台”と言われている日本最大規模の競技場だ。TWICEは今回の公演で2017年7月2日に行った東京体育館にくらべ、観客規模が約10倍に拡張された日産スタジアムのステージに立つ快挙を成し遂げた。TWICEは2015年10月にデビュー曲「Like OOH-AHH」で、K-POP界に第一歩を踏み出し、数多くのヒット曲を誕生させながら長い間広く愛されている。9年間、世界各地で存在感を輝かせ、「2023 Billboard Women In Music」をはじめとした海外有数の授賞式を総なめにした。活動10年目を迎えた2024年には、世界の女性グループ基準で再生回数1億回以上のミュージックビデオを最多保有、2024年の初めてのカムバック作「With YOU-th」で米ビルボードメインチャート「ビルボード200」1位を記録するなど、各種好記録を残しながら“世界トップレベルのガールズグループ”として位置付けられている。自己最大規模の5thワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'」を通じて数多くのグローバルファンに会いながら人気を牽引した。2023年4月を皮切りに展開した今回のワールドツアーは日本、北米、オーストラリア、ヨーロッパ、東南アジア、南米などの大規模なコンサート会場で開かれ、“スタジアム級アーティスト”として地位を確立した。特に、7月27日と28日にK-POPガールズグループとしては初めてで、海外女性アーティストとしても史上初となる日産スタジアムのステージに上がり、「READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」の華やかなフィナーレを飾る。TWICEは2017年6月28日に日本ベストアルバム「#TWICE」で日本正式デビューを果たし、オリコン、タワーレコード、billboard JAPANをはじめとする主要チャートを総なめにした。発売するアルバムが相次いで日本レコード協会でプラチナアルバム認証を獲得し、ランクインと同時に人々の注目を一身に浴びた。2018年からは3年連続日本ゴールドディスク大賞の各種部門で受賞に輝き、2018年に発売した3rdシングル「Wake Me Up」では日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞するなど、有意義な成果をおさめた。特有の明るく、健康的なエネルギーと魅力が漂う多彩なディスコグラフィーで華々しい成績を記録した彼女たちは今年5月、今まで発売したアルバムの累積売上が2,000万枚を突破する大記録を打ち立て、成長ぶりを見せている。TWICEは2017年7月に東京体育館で開催した日本正式デビューショーケースで、2公演で約1万5千人の観客を動員。さらに2018年9月には、日本で初めてのアリーナツアーを展開し、正式デビューから約1年でアリーナ規模のコンサート会場を埋めることに成功した。2019年3月には京セラドーム大阪、東京ドーム、バンテリン名古屋ドームで、K-POPガールズグループとしては初めての日本ドームツアー「TWICE DOME TOUR 2019 “#Dreamday”」を開催し、観客約22万人を動員した。2022年4月に開催した4thワールドツアー「TWICE 4TH WORLD TOUR ‘III''」では、東京ドームを再び訪れ、計3回の単独コンサートを完売させながら熱い人気を証明した。世界27地域で展開した51回の大規模ワールドツアーを通じてTWICEは、“グローバルスタジアムヘッドライナー”として輝かしい成果を収めた。2023年6月と7月には世界の女性グループ史上初めてロサンゼルスのSoFiスタジアムとニューヨークのメットライフスタジアムで公演を開催し、全席完売を記録。他にも北米9地域、計13公演で累計25万人を動員し、世界的な地位の高さを証明した。2023年11月にはK-POPグループとして初めてオーストラリア・メルボルンのマーベルスタジアムで単独公演を開催し、2024年2月にブラジル・サンパウロのAllianz ParqueではK-POPガールズグループ史上初めて全席完売を記録した。さらにインドネシア・ジャカルタのジャカルタインターナショナルスタジアム、メキシコのメキシコシティーのForo Sol、米ラスベガスのAllegiant Stadiumを含めた様々なスタジアムで公演を開催し、“スタジアム級アーティスト”としての地位を高めた。