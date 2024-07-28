¹â¹»ÁíÂÎ¡¢2²óÀï¤¬½ªÎ»¡ª¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬½éÀï¤ËÂ³¤­Âç¾¡¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÎÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¤Ï4ÆÀÅÀ¤ÎÂçË½¤ì

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Åì³¤ÂçÁêÌÏ(¿ÀÆàÀî¢) 2-0 ±óÌî(´ä¼ê)
Î¶Ã«(º´²ì) 0-4 ÄëµþÄ¹²¬(¿·³ã)
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¶ðß·Âç¹â(Åìµþ¢) 0-1 ÌðÈÄÃæ±û(ÆÊÌÚ)
Äëµþ°ÂÀÑ(Ê¡Åç¡) 0-4 ¾»Ê¿(ºë¶Ì)
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