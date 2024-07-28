¡Ú¥¢¥¤¥Ó¥¹SDÂ®Êó¡Û¥â¥º¥á¥¤¥á¥¤¤¬Í¥¾¡!
¡¡28Æü¡¢¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè24²ó¥¢¥¤¥Ó¥¹¥µ¥Þー¥À¥Ã¥·¥å(3ºÐ¾å¡¦GIII¡¦¼Ç1000m)¤Ï¡¢¹ñÊ¬¶³²ðµ³¼êµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¥â¥º¥á¥¤¥á¥¤(ÌÆ4¡¢·ªÅì¡¦²»Ìµ½¨¹§±¹¼Ë)¤¬1°ÌÆþÀþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¥¦¥¤¥ó¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È(²´7¡¢Èþ±º¡¦È«»³µÈ¹¨±¹¼Ë)¡¢8ÈÖ¿Íµ¤¥Æ¥¤¥¨¥à¥¹¥Ñー¥À(ÌÆ5¡¢·ªÅì¡¦ÌÚ¸¶°ìÎÉ±¹¼Ë)¤Î½ç¤Ç¥´ー¥ëÈÄ¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú1°ÌÆþÀþÇÏ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¢¡¥â¥º¥á¥¤¥á¥¤(ÌÆ4)
µ³¼ê:¹ñÊ¬¶³²ð
±¹¼Ë:·ªÅì¡¦²»Ìµ½¨¹§
Éã:¥ê¥¢¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
Êì:¥¤¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー
ÊìÉã:Frankel
ÇÏ¼ç:¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à
À¸»º¼Ô:¼ÒÂæ¥Õ¥¡ー¥à
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸å¤Û¤É¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ìー¥¹·ë²Ì¤Ï¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£