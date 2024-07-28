¥¬¥¶ÃæÉô¤Î³Ø¹»¶õÇú¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿Í»àË´¡¡Éé½ý¼Ô100¿ÍÄ¶
Nidal al-Mughrabi¡¡Emily Rose¡¡Ramadan Abed
[¥«¥¤¥í/¥¨¥ë¥µ¥ì¥à/¥¬¥¶ £²£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃæÉô¥Ç¡¼¥ë¥Ð¥é¥Ï¤Ç£²£·Æü¡¢ÈòÆñÌ±¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¶õÇú¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³£°¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÊÝ·òÅö¶É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï³Ø¹»¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀïÆ®°÷¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¤È¼çÄ¥¡£Ì±´Ö¿Í¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¥á¥Ç¥£¥¢¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à¼Ô¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â£±£µ¿Í¡¢½÷À£¸¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤Ï£±£°£°¿Í°Ê¾å¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤Ç£³Ëü£¹£°£°£°¿Í°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£