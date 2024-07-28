¶â»Ò·ÃÈþ»á¤¬ÀôË¼Êæ»á¤Ë¶¯Îõ¥À¥á½Ð¤·¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¸åÇ¤¤¬Ë½¸À¤ÎÊý¤ÇÂç¾æÉ×¡©¡×
Á°ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÀôË¼Êæ»á¡Ê60¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤Î°Ç¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤¬¼«¿È¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¼¿¦¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
Àô»á¤Ï¡ÖÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤é¤Þ¤º¤Ï¼¤á¤Æ¡¢ºÆ½ÐÇÏ¤·¤Æ¿®¤òÌä¤¦¤Æ¡¢ÃÎ»ö¤òÂ³¤±¤ëÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÁªÂò»è¤Ï1¤Ä¤À¤±¤È»×¤¦¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¼¿¦¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿
¿·¤¿¤ÊÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤¬¡ÖÀô¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤³¤Ï²¶¤¬¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥á¤À¤è¡×¤È¡È¿äÁ¦¡É¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Àô»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÈÝÄê¡£¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤¬¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¸åÇ¤¤¬Ë½¸À¤ÎÊý¤ÇÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¶¯Îõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£