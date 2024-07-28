ËÌÄ«Á¯¡¢Í¢½Ð³ÈÂç¤Ø¾¦ÉÊÅ¸¡¡Ãæ¹ñ¡¦Ã°Åì¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ä²½¾ÑÉÊ
¡¡¡ÚÃ°Åì¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñÎËÇ«¾ÊÃ°Åì¤Ç27Æü¤«¤éËÌÄ«Á¯¤Î¾¦ÉÊÅ¸¼¨²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï28Æü¡¢20¡Á30¿Í¤ÎÃæ¹ñ¿ÍµÒ¤¬¥Ó¡¼¥ë¤ä²½¾ÑÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏËÇ°×³Û¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Í¢½Ð³ÈÂç¤È³°²ß³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¡¢¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ë¤¢¤ëËÌÄ«Á¯¤ÎËÇ°×ÂåÍýÅ¹¤¬¾¦ÉÊ¤ò½ÐÅ¸¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹ÔÃæ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾¦ÉÊÅ¸¤Î³«ºÅ¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¶ä¹Ô¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î2023Ç¯¤ÎÍ¢½ÐÆþÁí³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ74.6¡óÁý¤Î27²¯7ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó4260²¯±ß¡Ë¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÍ¢½Ð¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡¢·¤¤äË¹»Ò¡¢¤«¤Ä¤é¤¬¼çÎÏÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£