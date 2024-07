【ワンダーフェスティバル 2024 Summer】開催期間:7月28日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

WINGSは、本日7月28日に開催されているイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」にて、シューティングRPG「アズールレーン」のフィギュアを展示している。

「東京フィギュア」のブースでは、「アズレン」より「ヘレナ 光輝のトライアングルウェーブ ver.」と「信濃ちゃん」の原型を展示中。そのほかにもイラストレーター・SWAV氏による「翠雨」やrurudo氏による「ジェーン・ドゥ STIGMA ver.」の原型などが展示されている。

【ヘレナ 光輝のトライアングルウェーブ ver.】【信濃ちゃん】【翠雨】【ジェーン・ドゥ STIGMA ver.】

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)SWAV

(C)rurudo